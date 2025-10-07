پیرمحل : چوری کی چار وارداتیں لاکھوں روپے کا سامان و نقدی غائب
پیرمحل (نمائندہ دُنیا) نواحی علاقوں میں چوری کی چار وارداتوں کے دوران نامعلوم چور سولر انورٹر، بجلی کی تاریں، ٹوکہ مشین، نقدی اور موبائل فون لے اڑے ۔ پولیس نے نامعلوم ملزمان کے خلاف مقدمات درج کر لیے ہیں۔۔۔
چک نمبر 721 گ ب میں امین کے زرعی رقبہ سے سولر انورٹر مالیت ایک لاکھ 20 ہزار روپے ، چک نمبر 720 گ ب میں صلاح الدین کے رقبہ سے بجلی کی تاریں اور ٹوکہ مشین مالیت 20 ہزار روپے ، جبکہ چک نمبر 758 گ ب میں نذیر کے کمرہ سے انورٹر، تاریں اور میٹر کوائل مالیت دو لاکھ روپے چوری کر لیے گئے ۔ موضع اروتی میں شکیل کا بیگ، جس میں ایک لاکھ روپے نقدی اور 65 ہزار مالیت کا موبائل فون موجود تھا، نامعلوم چور چرا کر لے گئے ۔ پولیس نے مقدمات درج کر لئے۔