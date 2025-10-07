صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

گلوبل صمود فلوٹیلا پر اسرائیلی حملہ کھلی دہشت گردی ہے : شبیر احمد عثمانی

  • فیصل آباد
چناب نگر (نامہ نگار )مرکز ختم نبوت جامعہ عثمانیہ ختم نبوت و اسلامک سنٹر کے بانی مولانا قاری شبیر احمد عثمانی نے کہا ہے کہ گلوبل صمود فلوٹیلا پر اسرائیلی حملہ اور قافلے کے شرکا کی گرفتاری کھلی دہشت گردی ہے۔۔۔

 اہلِ غزہ کو امداد پہنچانے والے افراد انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں جبکہ اسرائیلی فورسز نے طاقت کے زور پر امدادی قافلہ روکا، جو عالمی قوانین و انسانی حقوق کی کھلی خلاف ورزی ہے ۔ اب وقت آ گیا ہے کہ اقوامِ متحدہ، او آئی سی اور انسانی حقوق کی تنظیمیں اسرائیلی بربریت کا نوٹس لیں۔

 

