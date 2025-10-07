صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

آندھی سے بجلی کے پول گر گئے ، متعدد علاقوں میں تاریکی

  • فیصل آباد
آندھی سے بجلی کے پول گر گئے ، متعدد علاقوں میں تاریکی

فیسکو کی غفلت، مرمتی کام میں سست روی جاری ، عوام کا فوری بحالی کا مطالبہ۔۔۔

ٹوبہ ٹیک سنگھ (ڈسٹرکٹ رپورٹر )تیز آندھی اور موسلا دھار بارش کے باعث شہر اور گردونواح میں درجنوں مقامات پر بجلی کے پول گر گئے اور متعدد علاقوں کی تاریں ٹوٹ گئیں۔ دو روز گزرنے کے باوجود کئی علاقوں میں بجلی بحال نہ ہو سکی۔گلیاں اندھیرے میں ڈوبی ہوئی ہیں، پانی کی موٹریں بند ہونے سے گھروں میں پانی کی شدید قلت پیدا ہو گئی ہے جبکہ کاروباری سرگرمیاں مفلوج ہو کر رہ گئی ہیں۔مسلسل بجلی بندش کے باعث شام اور رات کے اوقات میں مچھروں کی بھرمار سے شہری سخت پریشان ہیں، بچوں اور بزرگوں کو شدید تکلیف کا سامنا ہے جبکہ ڈینگی کے خدشات بھی بڑھ گئے ہیں۔عوامی حلقوں نے فیسکو حکام کی سست روی اور غفلت پر برہمی کا اظہار کرتے ہوئے چیف ایگزیکٹو فیسکو سے مطالبہ کیا ہے کہ بجلی کی بحالی کے لیے خصوصی ٹیمیں روانہ کی جائیں، مرمتی کام تیز کیا جائے اور آئندہ بارشوں سے قبل پیشگی حفاظتی اقدامات کیے جائیں۔

 

