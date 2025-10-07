صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ٹوبہ :الیکٹرک بسوں کیلئے چارجنگ ٹرمینل کے قیام کی منظوری

  فیصل آباد
جدید اور ماحول دوست ٹرانسپورٹ سسٹم متعارف کرانے کی تیاریاں مکمل۔۔۔

ٹوبہ ٹیک سنگھ (ڈسٹرکٹ رپورٹر )الیکٹرک بسوں کی چارجنگ کے لیے نئی سبزی منڈی کے ساتھ عارضی ٹرمینل کے قیام کی منظوری دے دی گئی ۔ذرائع کے مطابق یہ ٹرمینل صرف چارجنگ پوائنٹ کے طور پر استعمال ہوگا، مسافروں کو بس میں سوار ہونے کے لیے ٹرمینل پر جانے کی ضرورت نہیں ہوگی بلکہ وہ اپنے قریبی اسٹاپس سے بس میں سوار ہو سکیں گے ۔ڈپٹی کمشنر نعیم سندھو نے بتایا کہ الیکٹرک بس سروس وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے عوام دوست وژن کا عملی مظہر ہے ۔انہوں نے کہا کہ ضلعی انتظامیہ چارجنگ پوائنٹس اور بس اسٹاپس کے قیام کا عمل تیزی سے مکمل کر رہی ہے تاکہ سروس جلد از جلد فعال ہو کر شہریوں کو معیاری سفری سہولت فراہم کر سکے ۔

 

