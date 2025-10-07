منشیات فروشوں کیخلاف آپریشن،2 گرفتار
چنیوٹ (ڈسٹرکٹ رپورٹر )وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے ویژن ‘‘ڈرگ فری پنجاب’’ کے تحت ضلع بھر میں منشیات فروشوں کے خلاف کارروائیاں جاری ہیں۔۔۔
ایس ایچ او تھانہ بھوانہ سب انسپکٹر رضوان علی اور اے ایس آئی نذیر احمد نے کارروائی کرتے ہوئے دو منشیات فروش گرفتار کیے ، جن کے قبضہ سے 1200 گرام ہیروئن اور شراب برآمد ہوئی۔اسی طرح ایس ایچ او تھانہ لالیاں سب انسپکٹر آزاد حسین نے ایک اور ملزم کو گرفتار کیا، جس سے ایک کلوگرام ہیروئن برآمد ہوئی۔ڈی پی او عبداللہ احمد نے کہا کہ منشیات فروشوں کو کیفرِ کردار تک پہنچانے کے لیے ضلع بھر میں کریک ڈاؤن جاری ہے ۔