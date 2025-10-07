صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

منشیات فروشوں کیخلاف آپریشن،2 گرفتار

  • فیصل آباد
منشیات فروشوں کیخلاف آپریشن،2 گرفتار

چنیوٹ (ڈسٹرکٹ رپورٹر )وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے ویژن ‘‘ڈرگ فری پنجاب’’ کے تحت ضلع بھر میں منشیات فروشوں کے خلاف کارروائیاں جاری ہیں۔۔۔

ایس ایچ او تھانہ بھوانہ سب انسپکٹر رضوان علی اور اے ایس آئی نذیر احمد نے کارروائی کرتے ہوئے دو منشیات فروش گرفتار کیے ، جن کے قبضہ سے 1200 گرام ہیروئن اور شراب برآمد ہوئی۔اسی طرح ایس ایچ او تھانہ لالیاں سب انسپکٹر آزاد حسین نے ایک اور ملزم کو گرفتار کیا، جس سے ایک کلوگرام ہیروئن برآمد ہوئی۔ڈی پی او عبداللہ احمد نے کہا کہ منشیات فروشوں کو کیفرِ کردار تک پہنچانے کے لیے ضلع بھر میں کریک ڈاؤن جاری ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

ڈاکٹرزمریضوں کیساتھ شائستگی سے پیش آ ئیں ،وزیر صحت

ایمرجنسی اینڈ ر سپانس کمیٹی کی ڈینگی اقدامات تیز کرنیکی ہدایت

نکاسی آب کے تمام راستے کلیئر کیے جا ئیں ، کمشنر راولپنڈی

چیئر مین تعلیمی بورڈ راولپنڈی کے مختلف امتحانی مراکزکے دورے

ڈ ی سی کی زیر صدارت اجلاس دریائے جہلم اور منگلا ڈیم میں پانی کی صورتحال کا جائزہ لیا

بہترین کا رکردگی کے حامل ملازمین کی حوصلہ افزائی کی جا ئیگی ،ایم ڈی واسا

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
ہمارا اوچھا پن
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
فارم 47 صحتمندی کا جادوئی ٹوٹکا
خالد مسعود خان
عرفان صدیقی
جنوبی ایشیا کا ہیجان اور پاکستان!
عرفان صدیقی
رشید صافی
بھارت دوبارہ جارحیت کی راہ پر
رشید صافی
جاوید حفیظ
غزہ میں پاکستان کا امن دستہ
جاوید حفیظ
حافظ محمد ادریس
حضرت عدی بن حاتم طائی رضی اللہ عنہ…(3)
حافظ محمد ادریس