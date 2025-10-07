صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ٹریفک قوانین کی پاسداری مہذب قوموں کی پہچان :ڈی ایس پی خرم شہزاد

  • فیصل آباد
چناب نگر (نامہ نگار )ڈی ایس پی ٹریفک خرم شہزاد نے کہا ہے کہ ٹریفک قوانین کی پاسداری باشعور قوموں کا شعار ہے ۔ یہ قوانین انسانی جان و مال کے تحفظ میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔۔۔

انہوں نے کہا کہ ٹریفک پولیس عوامی تحفظ کیلئے خدمات انجام دے رہی ہے ۔ قوانین کی خلاف ورزی کرنے والوں کو پہلے وارننگ دی جاتی ہے ، بعد ازاں قانونی کارروائی کی جاتی ہے ۔خرم شہزاد نے کہا کہ شہری ہیلمیٹ، سیٹ بیلٹ، اشاروں اور بریک کے درست استعمال کو یقینی بنائیں تاکہ حادثات سے بچاؤ ممکن ہو سکے ۔ عوام ٹریفک پولیس کا ساتھ دیں اور دورانِ سفر اخلاقی رویّے بہتر بنائیں۔

 

