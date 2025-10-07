قومی امن کمیٹی کی کے زیر اہتمام ’’اتحاد بین المسلمین و بین المذاہب ہم آہنگی ‘‘پر تقریب
چنیوٹ (ڈسٹرکٹ رپورٹر )قومی امن کمیٹی بین المذاہب ہم آہنگی پنجاب کے زیرِ اہتمام ‘‘اتحاد بین المسلمین و بین المذاہب ہم آہنگی’’ کے عنوان سے مقامی ہوٹل میں پروقار تقریب منعقد ہوئی۔مہمانِ خصوصی چودھر وسیم اختر ایڈووکیٹ تھے۔۔۔
تقریب میں پریس سیکریٹری پنجاب شیخ محمد عثمان بھراڑہ، عمر دراز بھٹی، رانا عبدالغفار، سکھ رہنما چتندر سنگھ، سید نورالحسن، مولانا خلیل اشرفی، مولانا محمد نعیم الدین کھوکھر، صدر پریس کلب شاہد محمود چوہدری، حاجی الطاف حسین، ملک سلمان عمیر، ڈاکٹر نثار احمد، مدر ٹریسا اولڈ ہوم کی میڈم اعجاز فرزانہ لالی، مولانا عمر فاروق، ملک مرید حسین ٹوانہ، حافظ زر محمد خان صافی، عابد حسین جعفری، راجہ ریاض احمد، قاضی کوثر ثقلین، احسن عباس اور سماجی رہنما شیخ محمد عمر بھراڑہ سمیت دیگر عمائدین نے شرکت کی۔