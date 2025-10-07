6 لاکھ 75 ہزار ایکڑ پر گندم کاشت ہوگی، ڈپٹی کمشنر جھنگ
وزیراعلیٰ کی ہدایت پر اجلاس، کھاد و بیج کی مقررہ نرخوں پر فراہمی کی ہدایت۔۔۔
جھنگ (ڈسٹرکٹ رپورٹر)وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی ہدایت پر ضلع میں گندم کی کاشت اور زیادہ پیداوار کے حوالے سے اہم اجلاس منعقد ہوا جس کی صدارت ڈپٹی کمشنر علی اکبر بھنڈر نے کی۔اجلاس میں محکمہ زراعت، خوراک، کاشتکاران، کھاد و بیج ڈیلرز سمیت متعلقہ افسران شریک ہوئے ۔ ڈپٹی کمشنر نے بتایا کہ رواں سیزن میں ضلع بھر میں 6 لاکھ 75 ہزار ایکڑ رقبے پر گندم کی کاشت کی جائے گی۔اجلاس میں کاشتکاروں کو کھاد و بیج کی وافر فراہمی، مقررہ نرخوں کی پابندی، سٹاف کی ٹریننگ، آگاہی سیمینارز اور فصلوں کی باقیات نہ جلانے کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا گیا۔ڈپٹی کمشنر نے ہدایت کی کہ کھاد و بیج ڈیلرز حکومت کے طے شدہ نرخوں پر فروخت کو یقینی بنائیں، بصورت دیگر ذخیرہ اندوزی اور بلیک مارکیٹنگ کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔انہوں نے کہا کہ ماحولیاتی آلودگی کے خاتمے اور گندم کی زیادہ پیداوار کے لیے کسانوں کو آگاہی فراہم کی جائے ۔ حکومت پنجاب کی ترجیح کسانوں کے مسائل کا فوری حل اور زیادہ پیداوار کا حصول ہے ۔