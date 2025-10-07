چنیوٹ : 2 لاکھ 15 ہزار ایکڑ پر گندم کی کاشت کا ہدف
ہدف کی تکمیل میں کوئی عذر قابل قبول نہیں،کسان فصل کی باقیات نہ جلائیں :ڈی سی۔۔۔
چنیوٹ (ڈسٹرکٹ رپورٹر )وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی ہدایت پر ضلع چنیوٹ میں 2 لاکھ 15 ہزار ایکڑ رقبے پر گندم کی کاشت کا ہدف مقرر کیا گیا ہے ۔ڈپٹی کمشنر صفی اللہ گوندل نے محکمہ زراعت کے افسروں سے اجلاس میں کہا کہ ہدف کی تکمیل میں کوئی عذر قابل قبول نہیں۔انہوں نے ہدایت کی کہ کسانوں کو فصل کی باقیات جلانے سے باز رکھا جائے ، آگاہی پروگرام منعقد کیے جائیں اور کارکردگی رپورٹ باقاعدگی سے پیش کی جائے ۔