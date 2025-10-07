صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

منشیات فروش معاشرے کے ناسور، خاتمہ کیا جائیگا :ڈی پی او

  • فیصل آباد
نوجوان نسل تباہ ہو رہی ، نقصانات سے طلبہ کو آگاہی دینا ضروری ہے۔۔۔

چناب نگر (نامہ نگار)ڈی پی او عبداﷲ احمد نے کہا ہے کہ منشیات فروش ہمارے معاشرے کو دیمک کی طرح چاٹ رہے ہیں، ان کے ہاتھوں کئی قیمتی جانیں ضائع ہو چکی ہیں۔ تمام وسائل بروئے کار لاتے ہوئے ان ناسوروں کا خاتمہ کیا جائے گا۔انہوں نے کہا کہ منشیات سے نوجوان نسل تباہ ہو رہی ہے ، اس کے نقصانات سے طلبہ کو آگاہی دینا ضروری ہے ۔ منشیات فروشوں کے خلاف کارروائیاں جاری ہیں اور عدالتوں سے انہیں سزائیں دلوائی جا رہی ہیں۔ڈی پی او نے کہا کہ پولیس منشیات کے خاتمے کیلئے بھرپور اقدامات کر رہی ہے ، تاہم عوام کو بھی اس مہم میں پولیس کا ساتھ دینا چاہیے تاکہ منشیات سے پاک معاشرہ تشکیل دیا جا سکے ۔

 

