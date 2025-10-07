صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بلوچنی :فائرنگ کے تبادلے میں ڈاکو زخمی، 2فرار ہوگئے

  • فیصل آباد
بلوچنی :فائرنگ کے تبادلے میں ڈاکو زخمی، 2فرار ہوگئے

ناکہ بندی کے دوران پو لیس نے ملزموں کو روکا تو انہوں نے فائرنگ کر دی۔۔۔

جڑانوالہ (نمائندہ دُنیا)تھانہ بلوچنی کی حدود میں ڈاکوؤں اور پولیس کے درمیان فائرنگ کے تبادلے میں ایک ملزم زخمی جبکہ دو فرار ہوگئے ۔اے ایس آئی سعد زبیر دیگر اہلکاروں کے ہمراہ بیکن امپیکس ملز کے قریب ناکہ بندی پر موجود تھے کہ تین موٹر سائیکل سواروں کو رکنے کا اشارہ کیا گیا۔ ملز موں نے فائرنگ شروع کر دی اور فصلِ کپاس میں جا کر مورچہ بنا لیا۔ پندرہ منٹ تک فائرنگ کا سلسلہ جاری رہا۔پولیس سرچ آپریشن کے دوران ایک زخمی ملزم کو گرفتار کر لیا جس کی شناخت خالق محمود عرف خالد شریف سکنہ 240 ر۔ب کے نام سے ہوئی۔ ملزم کے قبضہ سے 30 بور پسٹل اور ایک موٹر سائیکل برآمد ہوئی جو ڈکیتی کے مقدمہ تھانہ چک جھمرہ میں مطلوب تھی۔ زخمی ملزم کو زیرِ حراست آر ایچ سی کھرڑیانوالہ منتقل کر دیا گیا جبکہ فرار ساتھیوں کی تلاش جاری ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

الیکٹرک بسوں کا نظام دو اداروں کے سپرد ، مسائل کا خدشہ

لاہور ڈویلپمنٹ پروگرام، پہلا فیز تقریباً مکمل، دوسرا بھی شروع

ایل ڈی اے :بونیفائیڈ کمیشن کی مدت میں توسیع کی تیاری

مسجد کی جگہ پر تھانہ بنانے کا کیس ،آئی جی کو 3 ہفتے کا وقت

متعدد سبزیاں اور پھل سستے

پنجاب پولیس کو معمولی تاخیرسے سیکنڈ کوارٹر کا بجٹ مل گیا

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
ہمارا اوچھا پن
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
فارم 47 صحتمندی کا جادوئی ٹوٹکا
خالد مسعود خان
عرفان صدیقی
جنوبی ایشیا کا ہیجان اور پاکستان!
عرفان صدیقی
رشید صافی
بھارت دوبارہ جارحیت کی راہ پر
رشید صافی
جاوید حفیظ
غزہ میں پاکستان کا امن دستہ
جاوید حفیظ
حافظ محمد ادریس
حضرت عدی بن حاتم طائی رضی اللہ عنہ…(3)
حافظ محمد ادریس