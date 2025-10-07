بلوچنی :فائرنگ کے تبادلے میں ڈاکو زخمی، 2فرار ہوگئے
ناکہ بندی کے دوران پو لیس نے ملزموں کو روکا تو انہوں نے فائرنگ کر دی۔۔۔
جڑانوالہ (نمائندہ دُنیا)تھانہ بلوچنی کی حدود میں ڈاکوؤں اور پولیس کے درمیان فائرنگ کے تبادلے میں ایک ملزم زخمی جبکہ دو فرار ہوگئے ۔اے ایس آئی سعد زبیر دیگر اہلکاروں کے ہمراہ بیکن امپیکس ملز کے قریب ناکہ بندی پر موجود تھے کہ تین موٹر سائیکل سواروں کو رکنے کا اشارہ کیا گیا۔ ملز موں نے فائرنگ شروع کر دی اور فصلِ کپاس میں جا کر مورچہ بنا لیا۔ پندرہ منٹ تک فائرنگ کا سلسلہ جاری رہا۔پولیس سرچ آپریشن کے دوران ایک زخمی ملزم کو گرفتار کر لیا جس کی شناخت خالق محمود عرف خالد شریف سکنہ 240 ر۔ب کے نام سے ہوئی۔ ملزم کے قبضہ سے 30 بور پسٹل اور ایک موٹر سائیکل برآمد ہوئی جو ڈکیتی کے مقدمہ تھانہ چک جھمرہ میں مطلوب تھی۔ زخمی ملزم کو زیرِ حراست آر ایچ سی کھرڑیانوالہ منتقل کر دیا گیا جبکہ فرار ساتھیوں کی تلاش جاری ہے ۔