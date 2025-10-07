صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

جڑانوالہ :پیرا فورس آئندہ ہفتے باقاعدہ کام شروع کریگی

  • فیصل آباد
جڑانوالہ :پیرا فورس آئندہ ہفتے باقاعدہ کام شروع کریگی

تحصیل انتظامیہ نے تیاریوں کو حتمی شکل دے دی،تجاوزات کا خاتمہ ہو گا۔۔۔

جڑانوالہ (نمائندہ دُنیا)جڑانوالہ میں پیرا فورس آئندہ ہفتے باقاعدہ چارج سنبھال کر کام شروع کرے گی۔ تحصیل انتظامیہ نے تیاریوں کو حتمی شکل دے دی۔ عوامی حلقوں نے تجاوزات کے خاتمے کے لیے فورس کی تعیناتی کو خوش آئند قرار دیا۔وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز کے ویژن \"تجاوزات سے پاک پنجاب\" کے تحت جڑانوالہ میں پیرا فورس کی تعیناتی کا عمل مکمل کر لیا گیا ہے ۔ ذرائع کے مطابق فورس کو تجاوزات کے ساتھ مصنوعی مہنگائی، ذخیرہ اندوزی اور ناجائز منافع خوری کے خلاف کارروائی کے اختیارات بھی دیے گئے ہیں۔تحصیل انتظامیہ کا کہنا ہے کہ بازاروں میں تجاوزات قائم رکھنے والے افراد کو ازخود انہیں ختم کرنا ہوگا، بصورتِ دیگر بھاری جرمانے اور مقدمات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ عوامی حلقوں نے توقع ظاہر کی ہے کہ پیرا فورس کی تعیناتی سے شہر میں تجاوزات اور بدانتظامی کا خاتمہ ممکن ہوگا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

الیکٹرک بسوں کا نظام دو اداروں کے سپرد ، مسائل کا خدشہ

لاہور ڈویلپمنٹ پروگرام، پہلا فیز تقریباً مکمل، دوسرا بھی شروع

ایل ڈی اے :بونیفائیڈ کمیشن کی مدت میں توسیع کی تیاری

مسجد کی جگہ پر تھانہ بنانے کا کیس ،آئی جی کو 3 ہفتے کا وقت

متعدد سبزیاں اور پھل سستے

پنجاب پولیس کو معمولی تاخیرسے سیکنڈ کوارٹر کا بجٹ مل گیا

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
ہمارا اوچھا پن
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
فارم 47 صحتمندی کا جادوئی ٹوٹکا
خالد مسعود خان
عرفان صدیقی
جنوبی ایشیا کا ہیجان اور پاکستان!
عرفان صدیقی
رشید صافی
بھارت دوبارہ جارحیت کی راہ پر
رشید صافی
جاوید حفیظ
غزہ میں پاکستان کا امن دستہ
جاوید حفیظ
حافظ محمد ادریس
حضرت عدی بن حاتم طائی رضی اللہ عنہ…(3)
حافظ محمد ادریس