جڑانوالہ :پیرا فورس آئندہ ہفتے باقاعدہ کام شروع کریگی
تحصیل انتظامیہ نے تیاریوں کو حتمی شکل دے دی،تجاوزات کا خاتمہ ہو گا۔۔۔
جڑانوالہ (نمائندہ دُنیا)جڑانوالہ میں پیرا فورس آئندہ ہفتے باقاعدہ چارج سنبھال کر کام شروع کرے گی۔ تحصیل انتظامیہ نے تیاریوں کو حتمی شکل دے دی۔ عوامی حلقوں نے تجاوزات کے خاتمے کے لیے فورس کی تعیناتی کو خوش آئند قرار دیا۔وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز کے ویژن \"تجاوزات سے پاک پنجاب\" کے تحت جڑانوالہ میں پیرا فورس کی تعیناتی کا عمل مکمل کر لیا گیا ہے ۔ ذرائع کے مطابق فورس کو تجاوزات کے ساتھ مصنوعی مہنگائی، ذخیرہ اندوزی اور ناجائز منافع خوری کے خلاف کارروائی کے اختیارات بھی دیے گئے ہیں۔تحصیل انتظامیہ کا کہنا ہے کہ بازاروں میں تجاوزات قائم رکھنے والے افراد کو ازخود انہیں ختم کرنا ہوگا، بصورتِ دیگر بھاری جرمانے اور مقدمات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ عوامی حلقوں نے توقع ظاہر کی ہے کہ پیرا فورس کی تعیناتی سے شہر میں تجاوزات اور بدانتظامی کا خاتمہ ممکن ہوگا۔