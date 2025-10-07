کانسٹیبل اور اے ایس آئی میں ہاتھا پائی،سنگین الزامات
کانسٹیبل ارسلان اپنے بھائی کی گرفتاری پر اے ایس آئی شمشیر سے الجھ پڑا۔۔۔
جڑانوالہ (نمائندہ دُنیا)بھائی کو حراست میں لینے پر تھانہ صدر میں تعینات اتھرا کانسٹیبل طیش میں آ گیا، نکے تھانیدار پر تھپڑوں کی بوچھاڑ کر دی۔ گالم گلوچ اور سنگین الزامات کا تبادلہ ہوا۔پولیس کو اطلاع ملی کہ چک نمبر 121 گ ب میں حلقہ پٹواری سلیمان مبینہ طور پر پلاٹ پر قبضہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے ۔ اے ایس آئی شمشیر عملے کے ہمراہ موقع پر پہنچا اور پٹواری سلیمان و کالر ذیشان کو تھانے لے آیا۔ اسی دوران کانسٹیبل ارسلان بھی تھانہ پہنچا اور اپنے بھائی کی گرفتاری پر اے ایس آئی شمشیر سے الجھ پڑا، ہاتھا پائی اور بدکلامی کی۔ موقع پر موجود اہلکاروں نے بیچ بچاؤ کروایا۔ذرائع کے مطابق واقعہ کو دبا دیا گیا ہے ، جبکہ اعلیٰ افسران نے تاحال کوئی نوٹس نہیں لیا۔ عوامی و سماجی حلقوں نے آئی جی پنجاب، آر پی او اور سی پی او فیصل آباد سے کارروائی کا مطالبہ کیا ہے ۔