رجانہ میں آوارہ کتوں کی بھرمار، شہری خوفزدہ
کمالیہ (نمائندہ خصوصی) رجانہ شہر اور گردونواح میں آوارہ کتوں کی تعداد خطرناک حد تک بڑھ گئی ہے ، جس سے شہریوں خصوصاً بچوں میں خوف و ہراس پھیل گیا ہے۔مختلف علاقوں میں آوارہ کتے گلیوں اور بازاروں میں آزادانہ گھومتے نظر آتے ہیں، جس سے آمدورفت میں مشکلات پیش آ رہی ہیں۔
