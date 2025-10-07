صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پاورلوم ورکرز کی اجرتوں کا معاملہ، ڈپٹی کمشنر فیصل آباد کی مداخلت

  • فیصل آباد
پاورلوم ورکرز کی اجرتوں کا معاملہ، ڈپٹی کمشنر فیصل آباد کی مداخلت

مزدور تنظیموں اور پاورلوم مالکان کے درمیان مذاکرات میں پیش رفت نہ ہو سکی۔۔۔

پینسرہ (نمائندہ دُنیا )پاکستان لیبر قومی موومنٹ کے چیئرمین اور حقوقِ خلق پارٹی کے صدر بابا لطیف انصاری نے ڈپٹی کمشنر فیصل آباد کیپٹن (ر) ندیم ناصر سے ٹیکسٹائل، پاور لوم، ہوزری اور گارمنٹس پرنٹنگ و پروسیسنگ کے مزدوروں کی اجرتوں سے متعلق تفصیلی ملاقات کی۔بابا لطیف انصاری نے بتایا کہ مزدور تنظیموں اور پاورلوم مالکان کے درمیان مذاکرات کا سلسلہ جاری ہے ، تاہم ابھی تک کوئی مستقل پیش رفت نہیں ہو سکی۔ اس پر ڈپٹی کمشنر نے یقین دہانی کرائی کہ ضلعی انتظامیہ کی ذمہ داری ہے کہ دونوں فریقین کے درمیان طے شدہ معاہدوں پر عمل درآمد یقینی بنایا جائے ۔ اس موقع پر سابق ایم این اے حاجی اکرم انصاری بھی موجود تھے ۔علاوہ ازیں، بابا لطیف انصاری نے ستھرا پنجاب کیئر کمپنی (FWMC) کے 294 رکشہ ڈرائیوروں کو 3 ماہ سے تنخواہیں نہ ملنے کے معاملے پر بھی توجہ دلائی، جس پر ڈپٹی کمشنر نے فوری ایکشن لیتے ہوئے FWMC انتظامیہ کو فون کیا اور ہدایت کی کہ رکشہ ڈرائیورز کو دو روز کے اندر مکمل ادائیگیاں یقینی بنائی جائیں۔

 

