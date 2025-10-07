بچیانہ:برآمدے کی چھت گرنے سے ادھیڑ عمر شخص جاں بحق
بچیانہ(نمائندہ دنیا )برآمدے کی چھت گرنے سے ادھیڑ عمر شخص جاں بحق ایک شدید زخمی ہوگیا۔ بچیانہ کے نواحی گاؤں چک نمبر564گ ب میں لکڑی کی ورکشاپ کی دیوار کی مرمت کا کام جاری تھا کہ اسی دوران برآمدے کی چھت گری گئی جس کے نیچے دب کر 50سالہ اشرف موقع پر جاں بحق ہوگیا جبکہ 60سالہ ریاض شدیدزخمی ہوگیا۔
برآمدے کی چھت گرنے سے ادھیڑ عمر شخص جاں بحق ایک شدید زخمی ہوگیا۔ بچیانہ کے نواحی گاؤں چک نمبر564گ ب میں لکڑی کی ورکشاپ کی دیوار کی مرمت کا کام جاری تھا کہ اسی دوران برآمدے کی چھت گری گئی جس کے نیچے دب کر 50سالہ اشرف موقع پر جاں بحق ہوگیا جبکہ 60سالہ ریاض شدیدزخمی ہوگیا۔