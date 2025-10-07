پیرمحل :ناجائز تجاوزات کیخلاف آپریشن، درجنوں دکانیں سیل
دکانوں کے آگے بنائے گئے ناجائز تھڑے اور سیڑھیاں بھی توڑ دی گئیں۔۔۔
پیرمحل (نمائندہ دُنیا )اسسٹنٹ کمشنر پیرمحل ذوالفقار صابر نے پیرا فورس کے ہمراہ مین بازار، صدر بازار اور رُجانہ روڈ پر ناجائز تجاوزات کے خلاف بھرپور کارروائی کرتے ہوئے درجنوں دکانیں سیل کر دیں۔ کارروائی کے دوران دکانوں کے آگے بنائے گئے تھڑے اور سیڑھیاں بھی توڑ دی گئیں۔ اس موقع پر سکیورٹی آفیسر جاوید نیاز، پولیس نفری، میونسپل کمیٹی عملہ محمد اکرم مجاہد، بابا عدنان ساگر، عدنان نقشبندی سمیت دیگر اہلکار شریک تھے ۔ اسسٹنٹ کمشنر نے واضح کیا کہ دوبارہ خلاف ورزی کی صورت میں سخت قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ دوسری جانب تاجروں کا کہنا ہے کہ وہ انتظامیہ کے ساتھ ہر ممکن تعاون کے لیے تیار ہیں، تاہم توڑ پھوڑ اور افراتفری کے بجائے حدود کی نشاندہی کر دی جائے تاکہ وہ اپنی مقررہ جگہ کے اندر رہ کر کاروبار جاری رکھ سکیں۔