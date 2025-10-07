شہری حدود میں مویشی باندھنے پر مقدمہ درج کر لیا گیا
گوجرہ (نمائندہ دُنیا )محلہ آفتاب ٹاؤن کے رہائشی رانا محمد خالد اور رانا محمد عرفان نے گلی میں مویشی باندھ کر راستہ بند اور گندگی پھیلانے کی شکایات پیدا کر دی تھیں۔ انفورسمنٹ انسپکٹر عبدالقیوم کی رپورٹ پر پولیس نے مقدمہ درج کر کے ملزمان کی تلاش شروع کر دی۔
