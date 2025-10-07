ڈکیتی مزاحمت پر فائرنگ کر کے شہری کو شدید زخمی کر دیا
غلام عباس کو ڈاکوؤں نے روک کر سامان چھین لیا ، مزاحمت پر گو لی چلا دی
فیصل آباد (سٹی رپورٹر)تھانہ بٹالہ کالونی کے علاقے سرفراز کالونی میں ڈکیتی کی واردات کے دوران مزاحمت کرنے پر شہری کو فائرنگ کرکے لہولہان کر دیا گیا۔ غلام عباس نامی شخص اپنے گھر جا رہا تھا کہ نامعلوم مسلح ڈاکوؤں نے اسے روک کر گن پوائنٹ پر نقدی، موبائل فون اور دیگر قیمتی سامان چھین لیا۔ مزاحمت کرنے پر ملز موں نے فائرنگ کر کے غلام عباس کو شدید زخمی کر دیا اور اسلحہ لہراتے ہوئے موقع سے فرار ہوگئے ۔ اطلاع ملتے ہی پولیس موقع پر پہنچ گئی، زخمی شہری کو اسپتال منتقل کر دیا گیا جبکہ پولیس نے مقدمہ درج کر کے ملزمان کی تلاش شروع کر دی ہے ۔