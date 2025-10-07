صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سابقہ رنجش ،خاتون کو تشدد کا نشانہ بنا ڈالا ، سنگین دھمکیاں

  فیصل آباد
میاں ٹاؤن کی کوثر کو ملزموں نے ڈنڈوں سے مارا ، پولیس نے مقدمہ درج کر لیا

فیصل آباد(سٹی رپورٹر)سابقہ رنجش کی بنا پر خاتون کو قابو کر کے مبینہ تشدد کا نشانہ بنا دیا گیا۔تھانہ گلبرگ کے علاقے میاں ٹاؤن کی رہائشی کوثر نامی خاتون نے پولیس کو بتایا کہ ملز موں نے مبینہ طور پر سابقہ رنجش کی بنا پر اسے قابو کر لیا اور ڈنڈوں سوٹوں کے ساتھ بدترین تشدد کا نشانہ بناتے ہوئے زخمی کرنے کے بعد ملزم دھمکیاں دیتے ہوئے فرار ہو گئے ۔ پولیس نے واقعہ کا مقدمہ درج کرکے قانونی کارروائی کا آغاز کر دیا ہے ۔

 

