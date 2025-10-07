صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بچیانہ:بارش کی وجہ سے فصلیں لیٹ گئیں ، کسان پریشان

  • فیصل آباد
بچیانہ:بارش کی وجہ سے فصلیں لیٹ گئیں ، کسان پریشان

فصلوں کی قیمتیں پہلے سے ہی کم ہیں ،رہی سہی کسر ان دو بارشوں نے نکال دی : زمیندار

بچیانہ(نمائندہ دنیا )بچیانہ و نواح میں جاری دو روز سے طوفانی بارش سے کھڑی فصلیں تباہ ہوگئیں۔ زمینداراپنی فصلوں کی بربادی پر پریشان ہوگئے ۔بچیانہ و مضافاتی علاقہ جات میں گذشتہ دو روز سے رات کے اوقات میں ہونیو الی طوفانی بارشوں کے باعث کھیتوں میں تیار کھڑی فصل مکئی،دھان، کماد،چری اور دیگر فصلات بالکل زمین کے ساتھ لیٹ گئی ہیں جن کی بڑھوتری و کٹائی کا عمل انتہائی مشکل ہوگیا ہے ۔سینکڑوں ایکڑ پر محیط فصلوں کی تباہی کے باعث زمیندار انتہائی پریشان دکھائی دے رہا ہے ۔ زمینداروں نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ ہماری فصلوں کی قیمتیں پہلے سے ہی کم ہیں اور رہی سہی کسر ان دو بارشوں نے نکال دی ہے ۔ انہوں نے اعلیٰ حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ کسان و زمیداران کی مشکلات کو سمجھتے ہوئے کسانوں کیلئے امدادی پیکج کا اعلان کیا جائے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

ائرپورٹ حملے میں سہولت کاری، ملزمہ کی درخواستِ ضمانت پردلائل طلب

ڈاؤ یونیورسٹی میں پلمو نری ری ہیب لی ٹیشن سینٹر قائم

ڈاکوؤں سے 16پولیس مقابلے ،2 ہلاک،زخمیوں سمیت 27ملزمان گرفتار

تاجروں کو پھر گولیوں میں لپٹی بھتے کی پرچیاں ملنے لگیں

جماعتِ اسلامی کی اپیل پر اسرائیلی جارحیت کیخلاف احتجاج آج

میئر کے الزامات مضحکہ خیز اور بے بنیاد ہیں، ایم کیو ایم

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
ہمارا اوچھا پن
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
فارم 47 صحتمندی کا جادوئی ٹوٹکا
خالد مسعود خان
عرفان صدیقی
جنوبی ایشیا کا ہیجان اور پاکستان!
عرفان صدیقی
رشید صافی
بھارت دوبارہ جارحیت کی راہ پر
رشید صافی
جاوید حفیظ
غزہ میں پاکستان کا امن دستہ
جاوید حفیظ
حافظ محمد ادریس
حضرت عدی بن حاتم طائی رضی اللہ عنہ…(3)
حافظ محمد ادریس