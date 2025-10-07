بچیانہ:بارش کی وجہ سے فصلیں لیٹ گئیں ، کسان پریشان
فصلوں کی قیمتیں پہلے سے ہی کم ہیں ،رہی سہی کسر ان دو بارشوں نے نکال دی : زمیندار
بچیانہ(نمائندہ دنیا )بچیانہ و نواح میں جاری دو روز سے طوفانی بارش سے کھڑی فصلیں تباہ ہوگئیں۔ زمینداراپنی فصلوں کی بربادی پر پریشان ہوگئے ۔بچیانہ و مضافاتی علاقہ جات میں گذشتہ دو روز سے رات کے اوقات میں ہونیو الی طوفانی بارشوں کے باعث کھیتوں میں تیار کھڑی فصل مکئی،دھان، کماد،چری اور دیگر فصلات بالکل زمین کے ساتھ لیٹ گئی ہیں جن کی بڑھوتری و کٹائی کا عمل انتہائی مشکل ہوگیا ہے ۔سینکڑوں ایکڑ پر محیط فصلوں کی تباہی کے باعث زمیندار انتہائی پریشان دکھائی دے رہا ہے ۔ زمینداروں نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ ہماری فصلوں کی قیمتیں پہلے سے ہی کم ہیں اور رہی سہی کسر ان دو بارشوں نے نکال دی ہے ۔ انہوں نے اعلیٰ حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ کسان و زمیداران کی مشکلات کو سمجھتے ہوئے کسانوں کیلئے امدادی پیکج کا اعلان کیا جائے ۔