فوڈ اتھارٹی چنیوٹ کی کارروائیاں ، 60 لٹر ناقص دودھ تلف

  • فیصل آباد
ناقص صفائی اور ہدایات پر عمل نہ کرنے پر 61 ہزار روپے کے جرمانے کیے گئے

چنیوٹ (ڈسٹرکٹ رپورٹر )دودھ میں ملاوٹ کی روک تھام کے لیے فوڈ اتھارٹی کی کارروائیاں جاری ہیں۔ناکہ بندی کے دوران دودھ بردار گاڑیوں میں موجود 5600 لٹر دودھ کی لیکٹو سکین مشین سے چیکنگ کی گئی، 60 لٹر دودھ ناقص ثابت ہونے پر تلف کردیا گیا۔ڈپٹی ڈائریکٹر آپریشنز ڈاکٹر محمد قاسم رضا کے مطابق ناقص صفائی اور ہدایات پر عمل نہ کرنے پر 61 ہزار روپے جرمانے کیے گئے ۔علاوہ ازیں کریانہ اسٹورز سے 5 کلو سے زائد ایکسپائرڈ اشیاء اور ممنوع چائنیز سالٹ برآمد کر کے تلف کر دیا گیا۔

 

