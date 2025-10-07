مودی غلط فہمی میں نہ رہے ، ہر چیلنج کا جواب دے سکتے :ضیااللہ شاہ
دشمن پاکستان میں بدامنی پھیلانے کی کوشش کر رہا ، جارحیت پر سبق سکھا دینگے
گوجرہ (نمائندہ دُنیا )ممبر اسلامی نظریاتی و پیغام امن کمیٹی سید ضیااللہ شاہ بخاری نے کہا ہے کہ مودی حکومت کسی غلط فہمی میں نہ رہے ، افواجِ پاکستان پوری طرح تیار ہیں اور دشمن کو پہلے سے بھی سخت جواب دیں گی۔ وہ جامع مسجد اسماعیل طفیل کالونی میں مسجد کی توسیع کے موقع پر ‘‘حرمین شریفین کانفرنس’’ سے خطاب کر رہے تھے ۔انہوں نے کہا کہ دشمن ملک پاکستان میں بدامنی پھیلانے کی کوشش کر رہا ہے ، لیکن ہماری افواج ہر محاذ پر دشمن کے عزائم ناکام بنانے کی بھرپور صلاحیت رکھتی ہیں۔ مودی کے پاکستان پر حملے کے بیان پر شدید ردِعمل دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اگر بھارت نے کسی جارحیت کی کوشش کی تو اسے ناقابلِ فراموش سبق سکھایا جائے گا۔ان کا کہنا تھا کہ تمام اسلامی ممالک پاکستان کی طرف دیکھ رہے ہیں، اور مستقبل میں ‘‘اسلامی نیٹو’’ کے قیام کی راہ ہموار ہوگی جس کی قیادت پاکستان کرے گا۔کانفرنس کے بعد سید ضیائاللہ شاہ بخاری نے جامع مسجد اسماعیل کی توسیع کا سنگِ بنیاد رکھا اور مخیر حضرات سے اپیل کی کہ اللہ کے گھر کی تعمیر میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔ تقریب میں انجمن تاجران کے نمائندوں اور سابق صوبائی وزیر حاجی محمد اسحاق سمیت دیگر شخصیات نے شرکت کی۔