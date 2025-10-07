صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مودی غلط فہمی میں نہ رہے ، ہر چیلنج کا جواب دے سکتے :ضیااللہ شاہ

  • فیصل آباد
مودی غلط فہمی میں نہ رہے ، ہر چیلنج کا جواب دے سکتے :ضیااللہ شاہ

دشمن پاکستان میں بدامنی پھیلانے کی کوشش کر رہا ، جارحیت پر سبق سکھا دینگے

گوجرہ (نمائندہ دُنیا )ممبر اسلامی نظریاتی و پیغام امن کمیٹی سید ضیااللہ شاہ بخاری نے کہا ہے کہ مودی حکومت کسی غلط فہمی میں نہ رہے ، افواجِ پاکستان پوری طرح تیار ہیں اور دشمن کو پہلے سے بھی سخت جواب دیں گی۔ وہ جامع مسجد اسماعیل طفیل کالونی میں مسجد کی توسیع کے موقع پر ‘‘حرمین شریفین کانفرنس’’ سے خطاب کر رہے تھے ۔انہوں نے کہا کہ دشمن ملک پاکستان میں بدامنی پھیلانے کی کوشش کر رہا ہے ، لیکن ہماری افواج ہر محاذ پر دشمن کے عزائم ناکام بنانے کی بھرپور صلاحیت رکھتی ہیں۔ مودی کے پاکستان پر حملے کے بیان پر شدید ردِعمل دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اگر بھارت نے کسی جارحیت کی کوشش کی تو اسے ناقابلِ فراموش سبق سکھایا جائے گا۔ان کا کہنا تھا کہ تمام اسلامی ممالک پاکستان کی طرف دیکھ رہے ہیں، اور مستقبل میں ‘‘اسلامی نیٹو’’ کے قیام کی راہ ہموار ہوگی جس کی قیادت پاکستان کرے گا۔کانفرنس کے بعد سید ضیائاللہ شاہ بخاری نے جامع مسجد اسماعیل کی توسیع کا سنگِ بنیاد رکھا اور مخیر حضرات سے اپیل کی کہ اللہ کے گھر کی تعمیر میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔ تقریب میں انجمن تاجران کے نمائندوں اور سابق صوبائی وزیر حاجی محمد اسحاق سمیت دیگر شخصیات نے شرکت کی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

سیلاب میں امدادی کارروائیاں کرنے والے رضاکاروں کے اعزاز میں الخدمت فائونڈیشن کی تقریب

آسٹریلیا کی یونیورسٹی آف کوئنز لینڈ اور آسٹریلین سینٹر فار انٹرنیشنل ایگریکلچرل ریسرچ کے وفد کا سرگودھا یونیورسٹی کا دورہ

دی ایجوکیٹرز پولیس پبلک ہائی اسکول کی نئی عمارت کا افتتاح

بجلی کی غیر اعلانیہ لوڈشیڈنگ،شہریوں کو شدید پریشانی کا سامنا

گورنمنٹ پرائمری سکول اللہ چراغ والا میں 161طلبہ،2کلاسز

اے سی بھکر کا مریم نواز ہیلتھ کلینک کا تفصیلی دورہ،چیکنگ

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
ہمارا اوچھا پن
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
فارم 47 صحتمندی کا جادوئی ٹوٹکا
خالد مسعود خان
عرفان صدیقی
جنوبی ایشیا کا ہیجان اور پاکستان!
عرفان صدیقی
رشید صافی
بھارت دوبارہ جارحیت کی راہ پر
رشید صافی
جاوید حفیظ
غزہ میں پاکستان کا امن دستہ
جاوید حفیظ
حافظ محمد ادریس
حضرت عدی بن حاتم طائی رضی اللہ عنہ…(3)
حافظ محمد ادریس