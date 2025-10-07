صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

چنیوٹ :تاجر اتحاد گروپ کی بھاری اکثریت سے کامیابی

  • فیصل آباد
چنیوٹ :تاجر اتحاد گروپ کی بھاری اکثریت سے کامیابی

چودھری اصغر جٹ صدر اور مرزا تیمور جنرل سیکرٹری منتخب ہوگئے

چنیوٹ (ڈسٹرکٹ رپورٹر )ضلعی انجمن تاجران چنیوٹ کے انتخابات میں تاجر اتحاد گروپ بھاری اکثریت سے کامیاب ہوگیا۔چودھری اصغر جٹ صدر اور مرزا تیمور جنرل سیکریٹری منتخب ہوگئے ، جبکہ حریف امیدوار حاجی مہر اختر سیال اور مہدی حسن کو شکست کا سامنا کرنا پڑا۔تاجر اتحاد گروپ کو 47 جبکہ مخالف ڈیموکریٹک گروپ کو 15 ووٹ ملے ۔ کل 65 ووٹوں میں سے ایک ووٹ مسترد اور دو غیر حاضر رہے ۔ تاجروں اور پریس کلب چنیوٹ نے پرامن انتخابی عمل کو سراہا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

سیلاب ـ:1لاکھ 47ہزار ایکڑ کپاس تباہ: ہدف میں 5لاکھ بیلزکمی

نشتر ہسپتال میں ڈینگی کے مزید چار مریضوں کی تصدیق

متاثرہ علاقوں میں فلڈ سروے شفاف اور تیز کیا جائے :عمرانہ توقیر

ڈپٹی کمشنر کا ڈسٹرکٹ ہسپتال کا دورہ، حاضری چیک کی

سرکاری اراضی پر گندم کی کاشت کو ترجیح دی جائے :ڈپٹی کمشنر

میل پروگرام تعلیمی انقلاب کا سنگ میل ثابت ہوگا :ثاقب خورشید

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
ہمارا اوچھا پن
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
فارم 47 صحتمندی کا جادوئی ٹوٹکا
خالد مسعود خان
عرفان صدیقی
جنوبی ایشیا کا ہیجان اور پاکستان!
عرفان صدیقی
رشید صافی
بھارت دوبارہ جارحیت کی راہ پر
رشید صافی
جاوید حفیظ
غزہ میں پاکستان کا امن دستہ
جاوید حفیظ
حافظ محمد ادریس
حضرت عدی بن حاتم طائی رضی اللہ عنہ…(3)
حافظ محمد ادریس