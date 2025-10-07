چنیوٹ :تاجر اتحاد گروپ کی بھاری اکثریت سے کامیابی
چودھری اصغر جٹ صدر اور مرزا تیمور جنرل سیکرٹری منتخب ہوگئے
چنیوٹ (ڈسٹرکٹ رپورٹر )ضلعی انجمن تاجران چنیوٹ کے انتخابات میں تاجر اتحاد گروپ بھاری اکثریت سے کامیاب ہوگیا۔چودھری اصغر جٹ صدر اور مرزا تیمور جنرل سیکریٹری منتخب ہوگئے ، جبکہ حریف امیدوار حاجی مہر اختر سیال اور مہدی حسن کو شکست کا سامنا کرنا پڑا۔تاجر اتحاد گروپ کو 47 جبکہ مخالف ڈیموکریٹک گروپ کو 15 ووٹ ملے ۔ کل 65 ووٹوں میں سے ایک ووٹ مسترد اور دو غیر حاضر رہے ۔ تاجروں اور پریس کلب چنیوٹ نے پرامن انتخابی عمل کو سراہا۔