ڈپٹی کمشنر ٹوبہ کا بازاروں کا دورہ، گراں فروشوں کو جرمانے
اشیائے کے نرخ چیک، ذخیرہ اندوزی کے خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی پر عمل کا حکم
ٹوبہ ٹیک سنگھ (ڈسٹرکٹ رپورٹر )ڈپٹی کمشنر نعیم سندھو کی سربراہی میں پرائس کنٹرول مجسٹریٹس نے صبح سویرے مختلف بازاروں کا دورہ کیا اور اشیائے خوردونوش کی قیمتوں کا تفصیلی جائزہ لیا۔معائنہ کے دوران سبزی، پھل، روٹی، نان اور آٹے کے نرخ چیک کیے گئے جبکہ مقررہ نرخوں سے زائد قیمت وصول کرنے والے دکانداروں کو موقع پر جرمانے کئے گئے ۔ڈپٹی کمشنر نے کہا کہ عوام کو سرکاری نرخوں پر اشیائے ضروریہ کی فراہمی حکومت پنجاب کی اولین ترجیح ہے ۔انہوں نے ہدایت کی کہ گراں فروشی اور ذخیرہ اندوزی کے خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی پر سختی سے عمل کیا جائے تاکہ عوام کو حقیقی ریلیف فراہم ہو سکے ۔