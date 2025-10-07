صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈپٹی کمشنر ٹوبہ کا بازاروں کا دورہ، گراں فروشوں کو جرمانے

  • فیصل آباد
ڈپٹی کمشنر ٹوبہ کا بازاروں کا دورہ، گراں فروشوں کو جرمانے

اشیائے کے نرخ چیک، ذخیرہ اندوزی کے خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی پر عمل کا حکم

ٹوبہ ٹیک سنگھ (ڈسٹرکٹ رپورٹر )ڈپٹی کمشنر نعیم سندھو کی سربراہی میں پرائس کنٹرول مجسٹریٹس نے صبح سویرے مختلف بازاروں کا دورہ کیا اور اشیائے خوردونوش کی قیمتوں کا تفصیلی جائزہ لیا۔معائنہ کے دوران سبزی، پھل، روٹی، نان اور آٹے کے نرخ چیک کیے گئے جبکہ مقررہ نرخوں سے زائد قیمت وصول کرنے والے دکانداروں کو موقع پر جرمانے کئے گئے ۔ڈپٹی کمشنر نے کہا کہ عوام کو سرکاری نرخوں پر اشیائے ضروریہ کی فراہمی حکومت پنجاب کی اولین ترجیح ہے ۔انہوں نے ہدایت کی کہ گراں فروشی اور ذخیرہ اندوزی کے خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی پر سختی سے عمل کیا جائے تاکہ عوام کو حقیقی ریلیف فراہم ہو سکے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

الیکٹرک بسوں کا نظام دو اداروں کے سپرد ، مسائل کا خدشہ

لاہور ڈویلپمنٹ پروگرام، پہلا فیز تقریباً مکمل، دوسرا بھی شروع

ایل ڈی اے :بونیفائیڈ کمیشن کی مدت میں توسیع کی تیاری

مسجد کی جگہ پر تھانہ بنانے کا کیس ،آئی جی کو 3 ہفتے کا وقت

متعدد سبزیاں اور پھل سستے

پنجاب پولیس کو معمولی تاخیرسے سیکنڈ کوارٹر کا بجٹ مل گیا

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
ہمارا اوچھا پن
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
فارم 47 صحتمندی کا جادوئی ٹوٹکا
خالد مسعود خان
عرفان صدیقی
جنوبی ایشیا کا ہیجان اور پاکستان!
عرفان صدیقی
رشید صافی
بھارت دوبارہ جارحیت کی راہ پر
رشید صافی
جاوید حفیظ
غزہ میں پاکستان کا امن دستہ
جاوید حفیظ
حافظ محمد ادریس
حضرت عدی بن حاتم طائی رضی اللہ عنہ…(3)
حافظ محمد ادریس