ڈپٹی کمشنر جھنگ کا اجلاس ،ضلعی محکموں کی کارکردگی کا جائزہ
محکمہ صحت، تعلیم، لائیو سٹاک، ماحولیات، ستھرا پنجاب کی کارکردگی پر بریفنگ
جھنگ (ڈسٹرکٹ رپورٹر)وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی ہدایت پر ڈپٹی کمشنر علی اکبر بھنڈر کی زیر صدارت ضلعی محکموں کی کارکردگی کے جائزہ اجلاس کا انعقاد ہوا۔اجلاس میں محکمہ صحت، تعلیم، زراعت، لائیو اسٹاک، ماحولیات، میونسپل کمیٹیز، ستھرا پنجاب، فلڈ بحالی، پیرا فورس سمیت دیگر محکموں کے سربراہان شریک ہوئے ۔ڈپٹی کمشنر نے ہدایت کی کہ محکمہ صحت کے افسر روزانہ کی بنیاد پر ہیلتھ مراکز کا وزٹ کریں، لائیو اسٹاک سیلاب زدہ علاقوں میں ویکسینیشن کا عمل جاری رکھے ، جبکہ فلڈ بحالی سروے کو سو فیصد مکمل کیا جائے ۔
انہوں نے کہا کہ اسکولوں کے سامنے زیبرا کراسنگ اور سائن بورڈز فوری طور پر نصب کیے جائیں، آلودگی پھیلانے والے بھٹوں کے خلاف کارروائی تیز کی جائے اور فصلوں کی باقیات جلانے والوں کے خلاف سخت ایکشن لیا جائے ۔مزید ہدایت کی گئی کہ آوارہ کتوں کی تلفی، سٹریٹ لائٹس و مین ہول کورز کی درستگی، غیر قانونی بینرز و فلیکسز کے خاتمے اور ریڑھی بازاروں کی بہتری کے لیے مؤثر اقدامات کیے جائیں۔سڈپٹی کمشنر نے ستھرا پنجاب اور پیرا فورس ٹیموں کو صفائی و تجاوزات کے خاتمے کے لیے فیلڈ میں متحرک رہنے اور فلٹریشن پلانٹس کی بحالی کا عمل تیز کرنے کی ہدایت بھی جاری کی۔