کمشنر فیصل آباد کا ٹوبہ، کمالیہ اور پیر محل کا تفصیلی دورہ
وزیر اعلیٰ کے ویژن کے مطابق عوامی سہولیات میں بہتری اولین ترجیح :راجہ جہانگیر
فیصل آباد (سٹی رپورٹر،نمائندگان)وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی ہدایت پر عوامی فلاح، شہری سہولیات میں بہتری اور سروس ڈلیوری کے معیار کو بلند کرنے کیلئے انتظامیہ سرگرم عمل ہے ۔ اسی سلسلے میں کمشنر فیصل آباد راجہ جہانگیر انور نے ضلع ٹوبہ ٹیک سنگھ کی تحصیلوں ٹوبہ، کمالیہ اور پیر محل کا تفصیلی دورہ کیا۔کمشنر نے جنرل بس سٹینڈ، صدر بازار، گنج شکر پارک، اکال والا روڈ، ڈی ایچ کیو ہسپتال ٹوبہ ٹیک سنگھ، ٹی ایچ کیو ہسپتال کمالیہ و پیر محل اور فاضل دیوان پارک کا معائنہ کیا اور جاری ترقیاتی منصوبوں پر بریفنگ لی۔انہوں نے کہا کہ وزیراعلیٰ پنجاب کے ویژن کے مطابق شہری علاقوں میں صفائی، ٹریفک نظام، روشنی اور بیوٹیفیکیشن منصوبے ترجیحی بنیادوں پر مکمل کیے جا رہے ہیں۔ عوامی مقامات کی تزئین و آرائش اور سہولتوں میں کسی قسم کی کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی۔کمشنر نے ہسپتالوں میں طبی سہولتوں، صفائی اور ادویات کی فراہمی کا جائزہ لیتے ہوئے کہا کہ انتظامی مشینری فیلڈ میں فعال کردار ادا کرے تاکہ عوامی مسائل ان کی دہلیز پر حل ہوں۔ ڈپٹی کمشنر محمد نعیم سندھو سمیت متعلقہ افسر بھی اس موقع پر موجود تھے ۔