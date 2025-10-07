صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کمشنر فیصل آباد کا ٹوبہ، کمالیہ اور پیر محل کا تفصیلی دورہ

  • فیصل آباد
کمشنر فیصل آباد کا ٹوبہ، کمالیہ اور پیر محل کا تفصیلی دورہ

وزیر اعلیٰ کے ویژن کے مطابق عوامی سہولیات میں بہتری اولین ترجیح :راجہ جہانگیر

فیصل آباد (سٹی رپورٹر،نمائندگان)وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی ہدایت پر عوامی فلاح، شہری سہولیات میں بہتری اور سروس ڈلیوری کے معیار کو بلند کرنے کیلئے انتظامیہ سرگرم عمل ہے ۔ اسی سلسلے میں کمشنر فیصل آباد راجہ جہانگیر انور نے ضلع ٹوبہ ٹیک سنگھ کی تحصیلوں ٹوبہ، کمالیہ اور پیر محل کا تفصیلی دورہ کیا۔کمشنر نے جنرل بس سٹینڈ، صدر بازار، گنج شکر پارک، اکال والا روڈ، ڈی ایچ کیو ہسپتال ٹوبہ ٹیک سنگھ، ٹی ایچ کیو ہسپتال کمالیہ و پیر محل اور فاضل دیوان پارک کا معائنہ کیا اور جاری ترقیاتی منصوبوں پر بریفنگ لی۔انہوں نے کہا کہ وزیراعلیٰ پنجاب کے ویژن کے مطابق شہری علاقوں میں صفائی، ٹریفک نظام، روشنی اور بیوٹیفیکیشن منصوبے ترجیحی بنیادوں پر مکمل کیے جا رہے ہیں۔ عوامی مقامات کی تزئین و آرائش اور سہولتوں میں کسی قسم کی کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی۔کمشنر نے ہسپتالوں میں طبی سہولتوں، صفائی اور ادویات کی فراہمی کا جائزہ لیتے ہوئے کہا کہ انتظامی مشینری فیلڈ میں فعال کردار ادا کرے تاکہ عوامی مسائل ان کی دہلیز پر حل ہوں۔ ڈپٹی کمشنر محمد نعیم سندھو سمیت متعلقہ افسر بھی اس موقع پر موجود تھے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

تعلیمی ادارے کھلنے سے قبل راستوں کی صفائی مکمل:ضلعی انتظامیہ کا حکم

تفریح مقام ہیڈ ساگر کے قریب صفائی کمپنی نے کوڑے کے پہاڑ کھڑے کر دیئے،فضا آلودہ

اساتذہ کو ہیلمٹ کی پابندی کیلئے طلبہ کو آگاہی دینے کی ہدایت

حافظ آباد:محکمہ خوراک اورپیرا فورس کا فلور ملزکا دورہ

علی پورروڈ پر کنواں نما گڑھا حادثات کا باعث بننے لگا

ہیڈ مرالہ کے قریب غیر قانونی ریت نکالنے والی مشینیں بند

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
ہمارا اوچھا پن
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
فارم 47 صحتمندی کا جادوئی ٹوٹکا
خالد مسعود خان
عرفان صدیقی
جنوبی ایشیا کا ہیجان اور پاکستان!
عرفان صدیقی
رشید صافی
بھارت دوبارہ جارحیت کی راہ پر
رشید صافی
جاوید حفیظ
غزہ میں پاکستان کا امن دستہ
جاوید حفیظ
حافظ محمد ادریس
حضرت عدی بن حاتم طائی رضی اللہ عنہ…(3)
حافظ محمد ادریس