شہرکو خوبصورت،ترقی یافتہ شہر بنانا ہدف :ندیم ناصر
تحصیلوں کو صاف، خوبصورت اور منظم بنانے کے اقدامات مزید تیز کرنے کی ہدایات
فیصل آباد (سٹی رپورٹر)وزیراعلیٰ مریم نواز کی ہدایات پر ضلعی انتظامیہ فیصل آباد عوامی بہبود، شہری سہولیات اور شہر کی خوبصورتی کیلئے سرگرم عمل ہے ۔ اسی سلسلے میں ڈپٹی کمشنر کیپٹن (ر) ندیم ناصر کی زیر صدارت اہم اجلاس منعقد ہوا جس میں ایڈیشنل ڈپٹی کمشنرز، اسسٹنٹ کمشنرز، سیکرٹری آر ٹی اے ، سی ای او ہیلتھ و ایجوکیشن، سول ڈیفنس، میونسپل کارپوریشن اور ضلع کونسل کے افسر شریک ہوئے ۔اجلاس میں شہری سہولیات کی بہتری، ستھرا پنجاب مہم، تجاوزات کے خاتمے ، ہسپتالوں، تعلیمی اداروں اور عوامی مقامات کی تزئین و آرائش کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر نے ہدایت کی کہ شہر اور تحصیلوں کو صاف، خوبصورت اور منظم بنانے کے اقدامات مزید تیز کیے جائیں۔
انہوں نے اسسٹنٹ کمشنرز کو ہسپتالوں کے باقاعدہ دورے ، ایمرجنسی سروسز کی نگرانی اور مریضوں کی اطمینان بخش سہولیات یقینی بنانے کی ہدایت کی۔ تعلیمی اداروں کے باہر زیبرا کراسنگ دو دن میں مکمل کرنے اور بازاروں کو تجاوزات سے پاک رکھنے کے احکامات بھی جاری کیے ۔ڈپٹی کمشنر نے کہا کہ ریڑھی بازاروں کو منظم کیا جائے ، ایل پی جی گیس ری فلنگ کے غیر قانونی کاروبار کے خلاف سخت کارروائی ہو، اور ستھرا پنجاب مہم پر زیرو ٹالرنس پالیسی اپنائی جائے ۔انہوں نے بتایا کہ وزیراعلیٰ پنجاب نے گندم کی کاشت کا 100 فیصد ہدف مکمل کرنے کی ہدایت دی ہے ۔