ایم ڈی کا واسا کے ترقیاتی منصوبوں پر کام تیز کرنے کا حکم
نیسپاک کو 2 روز میں مجوزہ سکیموں کے ڈیزائن مکمل کر کے جمع کرانے کی ہدایت
فیصل آباد (سٹی رپورٹر)منیجنگ ڈائریکٹر واسا سہیل قادر چیمہ نے جاری ترقیاتی سکیموں پر کام کی رفتار بڑھانے اور معیار برقرار رکھنے کی ہدایت جاری کر دی۔ ڈویلپمنٹ ریویو پراگریس اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے انہوں نے کنسلٹنٹ ایجنسی نیسپاک کو دو روز میں باقی مجوزہ سکیموں کے ڈیزائن مکمل کر کے جمع کرانے کا حکم دیا۔ایم ڈی واسا نے واضح کیا کہ سالانہ ترقیاتی پروگرام کے تحت جاری منصوبوں کے معیار پر کسی قسم کا سمجھوتہ نہیں کیا جائے گا۔ نیسپاک طے شدہ اسپیسفی کیشنز کے مطابق کام کرائے اور خود مانیٹرنگ بھی یقینی بنائے ۔انہوں نے کہا کہ آئندہ اجلاس میں نیسپاک ہفتہ وار تعمیراتی کاموں کی پیش رفت رپورٹ پیش کرے ، جس میں واضح ہو کہ ایک ہفتے میں کتنا کام مکمل ہوا اور معیار کی سطح کیا رہی۔ایم ڈی واسا نے مزید کہا کہ ترقیاتی منصوبوں پر فل سپیڈ سے کام جاری رکھا جائے تاکہ تمام سکیمیں مقررہ مدت میں مکمل ہوں۔ استعمال ہونے والی پائپ لائنز اور میٹریل منظور شدہ ڈیزائن و معیار کے مطابق ہوں تاکہ شفافیت یقینی بنائی جا سکے ۔