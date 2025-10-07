غیر قانونی زچہ بچہ کلینکس کی بھرمار،غیرتربیت یافتہ عملہ
ناکافی سہولیات کیساتھخواتین کے آ پریشنز، حالت بگڑنے پر بڑے ہسپتالوں میں منتقل کرنا معمول ،کلینکس بند ہو نے پر سیاسی اثر و رسوخ استعمال کر دوبارہکھل جاتے ہیں۔۔۔
فیصل آباد (بلال احمد سے )شہر بھر میں کوالیفائیڈ ڈاکٹرز کے نام پر غیر قانونی زچہ بچہ کلینکس کی بھرمار ہے ۔ ناکافی سہولیات کے ساتھ غیر تربیت یافتہ عملہ حاملہ خواتین کے آپریشن کرنے میں مصروف ہے ، جب کہ حالت بگڑنے پر مریضوں کو بڑے ہسپتالوں میں منتقل کرنا معمول بن گیا ہے ۔فیصل آباد کے شہری و نواحی علاقوں میں درجنوں غیر قانونی زچہ بچہ مراکز کھلے عام کام کر رہے ہیں جن کے بیشتر مالکان کا طب سے کوئی تعلق نہیں۔ مختلف گلی محلوں میں قائم یہ کلینکس ظاہری طور پر ‘‘ویمن کیئر سنٹر’’ یا ‘‘میٹرنٹی ہوم’’ کے نام سے چلائے جا رہے ہیں، مگر اندرونِ خانہ وہاں تربیت یافتہ لیڈی ڈاکٹرز کے بجائے دائیوں، نرسوں اور کمپاؤنڈرز کے ذریعے پیچیدہ آپریشن کرائے جا رہے ہیں۔ان مراکز میں نہ صرف آلات ناکافی ہیں بلکہ آپریشن تھیٹرز میں صفائی اور جراثیم کش انتظامات کا بھی شدید فقدان ہے ، جس کے باعث کئی مریض انفیکشن کا شکار ہو جاتے ہیں۔
ذرائع کے مطابق متعدد مقامات پر وہ افراد زچگی کے کیسز ہینڈل کر رہے ہیں جن کے پاس نہ کوئی متعلقہ میڈیکل ڈگری ہے اور نہ ہی رجسٹریشن موجود ہے ۔ان کلینکس میں حاملہ خواتین کو کم قیمت علاج کے لالچ میں لایا جاتا ہے ، مگر دورانِ آپریشن معمولی پیچیدگی بھی سنگین صورت اختیار کر لیتی ہے اور بڑے ہسپتال پہنچنے تک اکثر خواتین کی جان بچانا مشکل ہو جاتا ہے ۔محکمہ صحت کے ذرائع کا کہنا ہے کہ فیصل آباد میں غیر قانونی زچہ بچہ مراکز کی تعداد تیزی سے بڑھ رہی ہے ، تاہم ان کے خلاف کارروائی کا کوئی مؤثر نظام موجود نہیں۔ بعض کلینکس سیاسی اثر و رسوخ کے باعث بار بار بند ہونے کے باوجود دوبارہ کھول دیئے جاتے ہیں۔عوامی حلقوں نے اس صورتحال پر شدید تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ مراکز دراصل ‘‘جان لیوا دکانیں’’ بن چکے ہیں جہاں انسانی زندگیوں کو محض کاروبار سمجھا جا رہا ہے ۔ شہریوں نے مطالبہ کیا ہے کہ ڈسٹرکٹ ہیلتھ اتھارٹی اور پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن فوری طور پر ایک جامع کریک ڈاؤن مہم شروع کرے ، تمام غیر رجسٹرڈ زچہ بچہ کلینکس بند کیے جائیں اور ذمہ داروں کے خلاف فوجداری مقدمات درج کیے جائیں تاکہ آئندہ کسی کو عوام کی صحت سے کھیلنے کی جرات نہ ہو۔