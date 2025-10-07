صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

نصرت فتح علی خان ہسپتال میں بجلی کا بحران،علا جگاہ اندھیرے میں ڈوب گئی،مریضوں کو مشکلات

  • فیصل آباد
ہسپتال کا منصوبہ دس سال گزرنے کے باوجود تاحال نامکمل ، برقی آلات اچانک بند ہو جانے سے مریضوں کی حالت بگڑ جاتی ، اکثر ڈاکتر موبائل فون کی روشنی میں ڈیوٹی انجام دیتے نظر آتے ہیں

فیصل آباد (سٹاف رپورٹر)نصرت فتح علی خان ہسپتال میں بجلی کا نظام مکمل طور پر درہم برہم ہو گیا ہے ، علاجگاہ کا طویل دورانیے تک اندھیرے میں ڈوبے رہنا معمول بن گیا۔ بچہ وارڈ سمیت دیگر حصوں میں داخل مریضوں اور عملے کو شدید مشکلات کا سامنا ہے ۔ ہسپتال کا منصوبہ دس سال گزرنے کے باوجود تاحال نامکمل ہے ، ذرائع کے مطابق ہسپتال عارضی کنکشن اور پرانے جنریٹرز کے سہارے چل رہا ہے جو بار بار خراب ہو جاتے ہیں اور لوڈ برداشت کرنے سے قاصر ہیں۔ بجلی بند ہونے کی صورت میں پورے وارڈز اندھیرے میں ڈوب جاتے ہیں، برقی آلات اچانک بند ہو جانے سے مریضوں کی حالت بگڑ جاتی ہے ، خصوصاً نوزائیدہ بچوں کا وارڈ سب سے زیادہ متاثر ہوتا ہے ۔

متعدد مواقع پر عملے کو موبائل فون کی روشنی میں ڈیوٹی انجام دیتے دیکھا گیا ہے ۔انتظامیہ کا کہنا ہے کہ مستقل کنکشن کے حصول کے لیے متعدد بار متعلقہ محکموں کو خطوط ارسال کیے جا چکے ہیں لیکن فنڈز کی کمی اور انتظامی تاخیر کے باعث مسئلہ حل نہیں ہو سکا۔ ہسپتال کے بعض حصوں میں برقی وائرنگ بھی خستہ حالی کا شکار ہے ۔عوامی و سماجی حلقوں نے اس سنگین صورتحال پر شدید تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اتنی بڑی علاجگاہ کا برسوں تک نامکمل رہنا محکمانہ غفلت کی کھلی مثال ہے ۔ شہریوں نے وزیرِ اعلیٰ اور سیکریٹری صحت سے مطالبہ کیا ہے کہ فوری طور پر ہسپتال کے منصوبے کی تکمیل، مستقل بجلی کنکشن کی فراہمی اور آلات کی بحالی کے لیے ہنگامی اقدامات کیے جائیں ۔

 

