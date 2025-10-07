کہیں ہلکی ،کہیں تیز بارش موسم خوشگوار ہو گیا
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) شہر اور گردونواح میں سوموار کے روز دن بھر بادل چھائے رہے اور کہیں ہلکی ،کہیں تیز بارش کا سلسلہ وقفہ وقفہ سے جاری رہا، جس کے باعث موسم خوشگوار ہو گیا، جبکہ مواصلاتی نظام متاثرہ ہونے کے باعث متعدد فیڈ رزٹرپ کرنے سے مختلف علاقوں کی بجلی بند رہی ، اور مجموعی طور پر کاروبار زندگی بھی متاثر رہا۔
