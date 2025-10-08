صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پولیس سے مزاحمت، فائرنگ کرنے پرملزموں کیخلاف مقدمہ درج

  • فیصل آباد
فیصل آباد(سٹی رپورٹر)پولیس ٹیم کے ساتھ مزاحمت اور شدید فائرنگ کرنے والے ملزموں کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا۔

 تھانہ ملت ٹاؤن میں مقدمہ کا اندراج کرواتے ہوئے اے ایس آئی ذوالفقار نے مؤقف اختیار کیا کہ چک نمبر 117 ج ب میں پولیس ٹیمیں محکمانہ امور کی انجام دہی میں مصروف تھیں کہ اس دوران ملزموں نے مزاحمت کرتے ہوئے اہلکاروں کو سرکاری امور کی انجام دہی سے روک دیا اور اس دوران شدید فائرنگ کرتے ہوئے خوف و ہراس پھیلایا گیا۔ پولیس نے ملزموں کی تلاش شروع کر دی ۔

 

