3 پیشہ ور بھکاری پولیس کے ہتھے چڑ ھ گئے
فیصل آباد(سٹی رپورٹر)پولیس نے تین پیشہ ور بھکاریوں کو گرفتار کرلیا۔ تھانہ کوتوالی کے مختلف علاقوں میں پولیس نے کارروائیاں کرتے ہوئے تین بھکاریوں کو گرفتار کر لیا۔ جو معذوری اور غربت کا ڈھونگ رچا کر شہریوں سے پیسے بٹور نے مصروف تھے۔۔۔
پولیس نے تین پیشہ ور بھکاریوں کو گرفتار کرلیا۔ تھانہ کوتوالی کے مختلف علاقوں میں پولیس نے کارروائیاں کرتے ہوئے تین بھکاریوں کو گرفتار کر لیا۔ جو معذوری اور غربت کا ڈھونگ رچا کر شہریوں سے پیسے بٹور نے مصروف تھے۔ جن کیخلاف مقدمات درج کرکے کارروائی شروع کر دی گئی۔