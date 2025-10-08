صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

3 پیشہ ور بھکاری پولیس کے ہتھے چڑ ھ گئے

  • فیصل آباد
پولیس نے تین پیشہ ور بھکاریوں کو گرفتار کرلیا۔ تھانہ کوتوالی کے مختلف علاقوں میں پولیس نے کارروائیاں کرتے ہوئے تین بھکاریوں کو گرفتار کر لیا۔ جو معذوری اور غربت کا ڈھونگ رچا کر شہریوں سے پیسے بٹور نے مصروف تھے۔ جن کیخلاف مقدمات درج کرکے کارروائی شروع کر دی گئی۔

