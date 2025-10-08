نوسر باز 3افراد سے نقدی ،موبائل ہتھیاکرلے گئے
فیصل آباد(سٹی رپورٹر)نوسر باز مختلف واقعات میں 3افراد سے نقدی ،موبائل ہتھیاکرلے گئے ۔ تھانہ جھنگ بازار کے علاقے گلفشاں موڑ کے قریب طیب نامی شہری کو نامعلوم نوسر بازوں نے خود کو روحانی شخصیات ظاہر کرتے ہوئے روک لیا اور باتوں میں الجھاتے ہوئے نقدی اور موبائل فون ہتھیالیا اور دھوکہ دہی سے موقع سے فرار ہو گئے ۔ تھانہ ریل بازار کے علاقے اندرون کارخانہ بازار میں حنیف کو نوسر باز نے روک لیا اور باتوں میں الجھاتے ہوئے نقدی اور موبائل فون ہتھیاکر فرار ہو گیا۔ تھانہ ڈجکوٹ کے علاقے میں الطاف نامی شہری نے کا بھائی اے ٹی ایم سے پیسے نکلوا رہا تھا کہ اس دوران نامعلوم نوسر بازوں نے اسے باتوں میں الجھاتے ہوئے اے ٹی ایم کارڈ ہتھیالیا اور دھوکہ دہی سے اسکے اکاؤنٹ سے بھاری رقم نکال لی۔ پولیس نے مقدمات درج کر کے ملزموں کی تلاش شروع کر دی ۔