چور گینگ گرفتار ، 15 لاکھ سے زائد کے مسروقہ جانور برآمد
چنیوٹ(ڈسٹرکٹ رپورٹر)ایس ایچ او تھانہ لالیاں سب انسپکٹر آزاد حسین نے ٹیم کے ہمراہ کاروائی کرتے ہوئے تین رکنی مویشی چور گینگ کو سرغنہ سمیت گرفتار کر لیا۔مویشی چور گینگ سے 15 لاکھ سے زائد کے مسروقہ جانور برآمد کر لیے گئے۔
گرفتار ملزم تھانہ لالیاں پولیس کو مویشی چور ی کے مختلف مقدمات میں مطلوب تھے تفتیش کا عمل جاری ہے ۔ اس حوالے سے ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر عبداﷲ احمد کا کہنا ہے کہ شہریوں کی جان و مال کی حفاظت یقینی بنانے کیلئے عملی اقدامات جاری ہیں۔ مختلف جرائم میں ملوث ملزموں کو گرفتار کیا جارہاہے ۔ جرائم پیشہ عناصر کی موجود گی پرقریبی پولیس سٹیشن یا 15پر اطلاع دیں۔