طلبا پر تشدد کے الزام میں استاد کیخلاف مقدمہ درج

  • فیصل آباد
ٹو بہ ٹیک سنگھ (ڈسٹر کٹ رپورٹر )تھانہ رجانہ پولیس نے طلبا پر تشدد کے الزام میں گورنمنٹ ہائی سکول چک نمبر 350 گ ب کے استاد زبیر سلیم کیخلاف مقدمہ درج کر لیا۔

سوشل میڈیا پر مذکورہ سکول کے طلبا پر استاد کی طرف سے ڈنڈے سے تشدد کی ویڈیو وائرل ہوئی تھی ، استاد پر الزام ہے کہ انہوں نے ریاضی کا ٹیسٹ یاد نہ کرنے پر کلاس میں طلباکو جسمانی تشدد کا نشانہ بنایا، اطلاع پر تفتیشی ٹیم نے کارروائی کرتے ہوئے شواہد اکٹھے کیے اور متاثرہ طلبا کے بیانات قلمبند کیے ،مزید تفتیش جاری ہے ۔

 

