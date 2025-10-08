ڈی پی او ٹوبہ عبادت نثار کی پیرمحل سرکل میں کھلی کچہریاں
پیرمحل (نمائندہ دنیا )ڈی پی او ٹوبہ عبادت نثار کی پیرمحل سرکل میں کھلی کچہریاں، عوام کے مسائل سنے۔ یونین کونسل ناصر نگر 760 گ ب تھانہ اروتی اور ٹی ایم اے ہال پیرمحل میں کھلی کچہریوں میں عوام کی بڑی تعداد نے بھرپور شرکت کی۔
ڈی پی او نے مسائل حل کے لیے موقع پر ہی احکامات جاری کیے ۔ڈی پی او ٹوبہ عبادت نثار نے کہاکھلی کچہریوں کا مقصد عوام سے براہِ راست رابطہ قائم کر کے انکے مسائل کو فوری حل کرنا اور انصاف انکی دہلیز تک پہنچانا ہے اس موقع پر عطا اللہ پی آر او،، ایس ایچ او تھانہ پیر محل انس رشید، ایس ایچ او تھانہ اروتی بھی موجود تھے ۔