ڈی پی او کی کھلی کچہری، اہلکاروں سے ویلفیئر پر ملاقات

  • فیصل آباد
چنیوٹ(ڈسٹرکٹ رپورٹر)ڈی پی اوعبداﷲ احمد نے کھلی کچہری میں لوگوں کے مسائل سنے اور درخواستیں متعلقہ افسروں کو مارک کرکے مختص کردہ ٹائم میں داد رسی یقینی بنانے کی ہدایت کی۔

 اس موقع پر ان کا کہنا تھاکہ لوگوں کے مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کیے جار ہے ہیں ۔ تھانہ جات میں کوئی مسئلہ حل نہیں ہوتا تو شہری بلاجھجھک میرے دفتر تشریف لائیں ،انکے مسائل کا حل یقینی بنایا جائے گا ۔ دریں اثناڈی پی او عبداﷲ احمد نے مختلف بیماریوں میں مبتلا پولیس اہلکاروں سے ملاقات کی اورعلاج معالجہ پرتبادلہ خیال کیا ۔ڈی پی او نے بیمار اہلکاروں کے بہترین علاج اور ویلفیئر کو یقینی بنانے کیلئے موقع پر احکامات جاری کیے ۔ 

 

