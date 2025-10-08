سابق چیئرمین بلدیہ چودھری علی آصف وفات پا گئے
چنیوٹ(ڈسٹرکٹ رپورٹر)سابق چیئرمین بلدیہ و بانی رکن مولوی گروپ چودھری علی آصف وفات پا گئے انکی نماز جنازہ گزشتہ روز بعد از نماز مغرب شاہ برہان پارک میں ادا کر دی گئی۔
صدر ڈسٹرکٹ پریس کلب رجسٹرڈ چنیوٹ شاہد محمود چودھری،سابق صدر سرور چودھری چیئرمین پروفیشنل گروپ اﷲ رکھا چودھری، جنرل سیکرٹری ڈاکٹر مزمل ، غلام مرتضیٰ چیف ایگزیکٹو چنیوٹ کیبل نیٹ ورک عامر محمود چودھری ودیگر اہل علاقہ نے کثیر تعداد میں شرکت کی ۔مرحوم کو سوگوران کی موجودگی میں آبائی قبرستان میں سپرد خاک کر دیا گیا۔