چوہرے قتل میں ملوث ملزم گرفتار
جڑانوالہ(نمائندہ دنیا )تھانہ ستیانہ پولیس نے چوہرے قتل میں ملوث ملزم کو گرفتار کر لیا،ملزم نے اپنے ساتھیوں کے ہمراہ پانچ ماہ قبل دیرینہ دشمنی پر مخالفین کو فائرنگ کر کے قتل کر دیا تھا۔
ایس ایچ او تھانہ ستیانہ انسپکٹر آفتاب نے تفصیلات بتاتے کہا کہ ملزم انیس الرحمن نے دیگر ساتھیوں کے ہمراہ اس وقت اپنے مخالفین علیم سنیارا، صنم سلطان، زوہیب اور سلامت کو قتل کردیا تھا جب وہ اپنی گاڑی میں بیٹھ کر کسی عزیز کی شادی پرشرکت کے لیے جا رہے تھے ۔گرفتار ملزم سے تفتیش کے بعد دیگر ملزموں کی گرفتاری کے لیے بھی چھاپے مارے جا رہے ہیں پولیس انہیں بھی جلد گرفتار کر لے گی ۔