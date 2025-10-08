صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

چوہرے قتل میں ملوث ملزم گرفتار

  • فیصل آباد
چوہرے قتل میں ملوث ملزم گرفتار

جڑانوالہ(نمائندہ دنیا )تھانہ ستیانہ پولیس نے چوہرے قتل میں ملوث ملزم کو گرفتار کر لیا،ملزم نے اپنے ساتھیوں کے ہمراہ پانچ ماہ قبل دیرینہ دشمنی پر مخالفین کو فائرنگ کر کے قتل کر دیا تھا۔

 ایس ایچ او تھانہ ستیانہ انسپکٹر آفتاب نے تفصیلات بتاتے کہا کہ ملزم انیس الرحمن نے دیگر ساتھیوں کے ہمراہ اس وقت اپنے مخالفین علیم سنیارا، صنم سلطان، زوہیب اور سلامت کو قتل کردیا تھا جب وہ اپنی گاڑی میں بیٹھ کر کسی عزیز کی شادی پرشرکت کے لیے جا رہے تھے ۔گرفتار ملزم سے تفتیش کے بعد دیگر ملزموں کی گرفتاری کے لیے بھی چھاپے مارے جا رہے ہیں پولیس انہیں بھی جلد گرفتار کر لے گی ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

چیئرمین سی ڈی اے سے ایم ڈی اوپی ایف کی ملاقات

آئی جی اسلام آباد کی کھلی کچہری،شہریوں،پولیس کے مسائل سنے

پاکستان اوراردن کااقتصادی تعاون کے فروغ پر اتفاق

ن لیگ خواتین کو سیاسی طورپر بااختیار بناناچاہتی:شازیہ رضوان

الخدمت فاؤنڈیشن،غزہ میں 7ارب 90کروڑ خرچ:حفیظ الرحمن

تھانہ میں ہر شہری کو عزت سے سنا جائے :آرپی او راولپنڈی

آج کے کالمز

ایاز امیر
غریب دباؤ مہم زوروں پر
ایاز امیر
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
استاد کی عظمت اور سرکاری سکولوں کی حالت
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شاہد صدیقی
برطانوی سامراج اور سرحدی مزاحمت
شاہد صدیقی
کنور دلشاد
ٹرمپ کا امن منصوبہ اور پالیسی ابہام
کنور دلشاد
محمد حسن رضا
ترقی آن لائن، عوام آف لائن
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
ختمِ نبوت کانفرنس
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر