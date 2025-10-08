مقدمہ بازی پر ہمسایوں نے ڈنڈوں سے قتل کر دیا
صابر پر سولر پلیٹوں کو چھیڑنے سے روکنے پر حملہ ،قانونی کارروائی شروع
سمندری(نمائندہ دنیا)تھانہ صدر کے علاقہ چک نمبر473بیجا میں مقدمہ بازی کی رنجش پر ہمسایوں نے ڈنڈوں سے ایک شخص کو قتل کر دیا ۔ ورثاکے مطابق ہمسایوں نے سولر پلیٹوں کو چھیڑنے سے روکنے پر ڈنڈوں سے حملہ کرکے انکے والد صابر کو قتل کر دیا۔ ملزموں سے زمین کے تنازعہ پر مقدمات چل رہے ہیں اطلاع ملنے پر پولیس نے موقعہ پر پہنچ کر لاش پوسٹ مارٹم کیلئے ہسپتال منتقل کر دی اور قانونی کارروائی کا آغاز کر دیا۔