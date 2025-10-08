صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سمندری :تجاوزات کیخلاف آپریشن ، متعدد دکانیں سیل

  • فیصل آباد
میونسپل کمیٹی نے سامان ضبط کرلیا،مزاحمت پر چھ افراد گرفتار کرلئے

سمندری (نمائندہ دنیا)میونسپل کمیٹی سمندری کا تجاوزات کے خلاف گرینڈ آپریشن متعدد دکانیں سیل سامان ضبط مزاحمت پر چھ افراد گرفتار کرلئے گئے ۔ تفصیلات میونسپل کمیٹی کی جانب سے شہر کے بازروں اہم شاہراہوں سے تجاوزات کے خاتمہ کیلئے گرینڈ آپریشن کا سلسلہ دن بھر جاری رہا اس دوران متعدد دکانوں کو سیل ،باہر پڑا سامان ضبط اور مزاحمت پر مبینہ طور پرچھ دوکانداروں کو گرفتار کر لیا گیا اس موقع پراسسٹنٹ کمشنر قمر محمود منج نے دکانداروں کو تنبیہ کی کہ وہ اپنی دکانوں کے اندر کاروبار کریں تجاوزات کوکسی صورت برداشت نہیں کیا جائے گاخلاف ورزی پرمزید سخت کارروائیاں کی جائیں گی مزید برآں مرکزی صدر انجمن تاجران نے میڈیا سے گفتگو کرتے تجاوزات کے خاتمہ کو اچھا اقدام قرار دیتے ہوئے دکانداروں سے کہا کہ وہ کسی صورت تجاوزات کے مرتکب نہ ہوں انہوں نے انتظامیہ سے موٹر سائیکل رکشوں کی بازاروں میں داخلے پر پابندی اور ریڑھیوں کو سستا بازار یا کسی اور مناسب جگہ پر ایڈجسٹ کرنے کا مطالبہ کیا۔

 

