وکلاکے مسائل حل کیلئے آواز اٹھاتا رہوں گا:احتشام انور

  • فیصل آباد
ٹو بہ ٹیک سنگھ (ڈسٹر کٹ رپورٹر )امیدوار ممبر پنجاب بار کونسل ٹوبہ سیٹ احتشام انور نے کہا ہے کہ وکلا کی خدمت میرا مشن ہے اور بار کے مفادات کا تحفظ میری اولین ترجیح رہے گی۔۔۔

فیصل آباد ڈویژن کی تمام بار ایسوسی ایشنز کا دورہ مکمل کر چکا ہوں، جہاں وکلا برادری نے بے لوث محبت اور اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے بھرپور حمایت اور ووٹ دینے کی یقین دہانی کرائی ہے ۔صحافیوں سے گفتگو کرتے احتشام انور نے کہا اگر وکلا نے مجھ پر اعتماد کیا تو پنجاب بار کونسل کے فورم پر بھی وکلاکے حقوق کیلئے بھرپور آواز بلند کروں گا، مسائل حل کیلئے ہر فورم پر آواز اٹھاتا رہوں گا۔

 

