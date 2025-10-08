سیلاب سے ٹرینوں کی آمدورفت بند، مسافروں کومشکلات
ٹو بہ ٹیک سنگھ (ڈسٹر کٹ رپورٹر )دریائے راوی میں سیلاب سے عبد الحکیم کے قریب ریلوے لائن ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہونے سے ٹرینوں کی آمدورفت مکمل بند ہے ، نا صرف مسافروں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔۔۔
بلکہ محکمہ ریلوے کو بھی بھاری مالی نقصان برداشت کرنا پڑا ہے ۔ریلوے حکام کا کہنا ہے کہ لائن کی بحالی کے لیے فیلڈ سٹاف اور انجینئرز کام کر رہے ہیں تاہم متاثرہ حصے میں پانی کے اخراج میں تاخیر سے مرمتی عمل سست روی کا شکار ہے ، لوگ مجبوراً دوگنے داموں پر سفر کرنے پر مجبور ہیں،مسافروں نے وزیر ریلوے اور اعلیٰ حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ ٹرینوں کی آمدورفت کوجلد بحال کیا جائے ۔