صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سیلاب سے ٹرینوں کی آمدورفت بند، مسافروں کومشکلات

  • فیصل آباد
سیلاب سے ٹرینوں کی آمدورفت بند، مسافروں کومشکلات

ٹو بہ ٹیک سنگھ (ڈسٹر کٹ رپورٹر )دریائے راوی میں سیلاب سے عبد الحکیم کے قریب ریلوے لائن ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہونے سے ٹرینوں کی آمدورفت مکمل بند ہے ، نا صرف مسافروں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔۔۔

بلکہ محکمہ ریلوے کو بھی بھاری مالی نقصان برداشت کرنا پڑا ہے ۔ریلوے حکام کا کہنا ہے کہ لائن کی بحالی کے لیے فیلڈ سٹاف اور انجینئرز کام کر رہے ہیں تاہم متاثرہ حصے میں پانی کے اخراج میں تاخیر سے مرمتی عمل سست روی کا شکار ہے ، لوگ مجبوراً دوگنے داموں پر سفر کرنے پر مجبور ہیں،مسافروں نے وزیر ریلوے اور اعلیٰ حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ ٹرینوں کی آمدورفت کوجلد بحال کیا جائے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

کمشنر کی پولیو کے خاتمے کے لیے کمیونٹی رابطہ مہم کا آغاز

بلیک میلنگ قبول نہیں،دودھ مہنگا ہوا تو ایکشن ہوگا، حکومت کا انتباہ

رواں سال 1442 غیرقانونی تعمیرات کیخلاف کارروائیاں مکمل

سینٹرل جیل میں خواتین قیدیوں کے لیے مفت طبی کیمپ

مرکزی مسلم لیگ کے تحت شاہراہ قائدین پر غزہ واک

پارکس نجکاری کیس :ہائیکورٹ نے کے ایم سی حکام سے جواب طلب کرلیا

آج کے کالمز

ایاز امیر
غریب دباؤ مہم زوروں پر
ایاز امیر
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
استاد کی عظمت اور سرکاری سکولوں کی حالت
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شاہد صدیقی
برطانوی سامراج اور سرحدی مزاحمت
شاہد صدیقی
کنور دلشاد
ٹرمپ کا امن منصوبہ اور پالیسی ابہام
کنور دلشاد
محمد حسن رضا
ترقی آن لائن، عوام آف لائن
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
ختمِ نبوت کانفرنس
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر