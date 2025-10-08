صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مجھ پرا لزامات کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں :ڈاکٹر نثار

  • فیصل آباد
مجھ پرا لزامات کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں :ڈاکٹر نثار

تمام الزمات کا سامنا کرتے ہوئے حقائق سامنے لائیں گے :ـ دنیا سے گفتگو

پینسرہ(نمائندہ دنیا)مجھ پر لگائے جانے والے الزمات کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں سوشل میڈیا پر چلنے والی خبروں میں کوئی صداقت نہیں ۔ سی سی ڈی کی جانب سے گرفتار ملزم زوہیب نے جو مجھ پر الزمات لگائے ہیں ان کا سامنا کرنے کو تیار ہوں جلد تمام حقائق سامنے لاوں گا ان خیالات کا اظہار راہنما پاکستان تحریک انصاف ممبر قومی اسمبلی ڈاکٹر نثار جٹ سے دنیا سے گفتگو کرتے ہوئے کیا انہوں نے کہ ہم پڑھے لکھے لوگ ہیں جو پر امن رہتے ہوئے ہمیشہ اصولوں پر سیاست کرتے ہیں مگر مخالفین اوچھے ہتھکنڈے استعمال کرتے ہوئے آئے روز ایسے الزمات لگاتے ہیں مگر جیت ہمیشہ سچ کی ہوتی ہے مخالفین یاد رکھیں شرافت کو کمزوری نہ سمجھا جائے ہمیں پر امن ہی رہنے دیا جائے حلقہ کے عوام کے اعتماد کو ٹھیس نہیں پہنچنے دونگا جلد پریس کانفرنس میں اپنے اوپر لگائے گئے الزمات کا جواب دیتے ہوئے حقائق سامنے لائونگا۔

 

