راوی ایکسپریس کا نجی معاہدہ ختم ، ریلوے کے تحت چلنے لگی
محکمہ ریلوے نے کرایوں میں بھی نمایاں کمی کردی ،نیا کرایہ نامہ جاری
ماموں کانجن( نمائندہ دنیا)محکمہ ریلوے نے جڑانوالا شورکوٹ سیکشن پر چلنے والی راوی ایکسپریس کا پرائیویٹ کمپنی سے معاہدہ ختم کرکے ریلوے کے تحت چلانی شروع کردی کرایوں میں نمایاں کمی کردی گئی ۔ نیا کرایہ نامہ جاری کردیا جسکے مطابق 121اپ کا ماموں کانجن سے کمالیہ کا کرایہ180کی بجائے 120،پیر محل کا380کی بجائے 180اور شورکوٹ کا450 کی بجائے 210کردیا جبکہ راوی ایکسپریس ڈاؤن کا ماموں کانجن سے کنجوانی کا180کی بجائے 120،تاندلیانوالا290کی بجائے 160،روڑالا روڈ380کی بجائے 230،جڑانوالا480کی بجائے 320، بچیانہ520کی بجائے 370،ننکانہ صاحب580کی بجائے 380،واربرٹن660کی بجائے 430، شیخوپورہ 750کی بجائے 490 اور لاہور900کی بجائے 630 جبکہ چیچو کی ملیاں کا570 اور شاہدرہ کا590روپے مقرر کیا گیا ہے ۔ دریں اثنا1907 اور1911کے دوران اس سیکشن پر بچھائی گئی پٹڑی کی مرمت کاکام بھی شروع کردیا گیا ہے تاکہ ٹرین کی سپیڈ بڑھائی جاسکے اس سلسلے میں ڈی ایس نے اس سیکشن کاتفصیلی وزٹ بھی کیا اس دوران ماموں کانجن تحصیل بناؤ تحریک کے رکن اشتیاق رجوکہ نے وفد کے ہمراہ ان سے ملاقات پر کرونا کے دوران بند کی گئی دوسری ٹرین \"وارث شاہ ایکسپریس کو بحال کرنے کا مطالبہ کیا ۔