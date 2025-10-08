درجن بھر وارداتیں، ڈاکو،چورلاکھوں کامال و زر لے اڑے
74 گ ب میں ثقلین ودیگرسے ڈاکونقدی،موبائلز، موٹر سائیکل چھین کرفرار
فیصل آباد،ستیانہ، پیر محل(سٹی رپورٹر، نمائندگان دنیا)ڈکیتی چوری کی درجن بھر وارداتوں میں لاکھوں روپے ،زیورات اور سامان لوٹ لیاگیا۔تھانہ سول لائن کے علاقے لاری اڈے کے قریب بلال موبائل پر کال سنتے ہوئے جارہا تھا کہ موٹر سائیکل سوار افرادنے جھپٹا مار کر موبائل چھین لیا۔ تھانہ ملت ٹاؤن کے علاقے چک نمبر 120 ج ب کے رہائشی خرم کی گھر کے باہر سے موٹر سائیکل چوری ہوگئی ۔تھانہ صدر کے علاقے چک نمبر 228 رب کے رہائشی ناصر نے کی حویلی سے رات کی تاریکی میں چور لاکھوں کی قیمتی اور نایاب نسل کی گائے لے گئے ۔ تھانہ جھمرہ کے علاقے چک نمبر 111 رب کے رہائشی عبدالغنی کاگھر کے باہر کھڑا رکشہ چورلے گئے ۔
تھانہ سمن آباد کے علاقے میں عمران کے گھر کے باہر سے سوئی گیس کا میٹر جبکہ تھانہ سول لائن کے علاقے بلال روڈ کے رہائشی بشیر کے گھر کے باہر سے بجلی کا میٹر اور تاریں چوری کر لی گئیں۔ تھانہ ستیانہ کی حدود میں چک نمبر 74 گ ب کے قریب موٹر سائیکل سوارمسلح افراد نے شہری ثقلین اور اسکے ساتھیوں سے نقدی، موبائل فونز اور موٹر سائیکل چھین لی۔ متاثرہ ثقلین نے پولیس کو بتایا کہ ملزموں نے 55 ہزار ، تین موبائل جنکی مجموعی مالیت تقریباً 1 لاکھ 80 ہزار تھی اور نئی موٹر سائیکل مالیت2 لاکھ 30 ہزار چھین لی ۔پیرمحل میں چور ی کی 2وارداتیں ،بی پلاٹ میں مسرت یاسمین کے گھر سے دوموبائل نقدی 45ہزار ،طلائی چین کل مالیت تین لاکھ 44ہزار روپے بی پلاٹ کے کلیم کے گھرسے واٹر پمپ مالیت 25ہزار روپے چور لے گئے ۔