کارپوریشن غفلت ،شہری حدود سے مویشیوں کا انخلا نہ ہوسکا
گوبرسے سیوریج سسٹم بند ش پر شہریوں کو مشکلات ،قومی خزانے کا نقصان
فیصل آباد(خصوصی رپورٹر)میونسپل کارپوریشن کی روایتی غفلت پرشہری حدود سے مویشیوں کا انخلا نہ ہوسکا جانوروں کے گوبر سے سیوریج سسٹم بند ہونے پر شہریوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑرہا ہے اور قومی خزانے کو بھی نقصان پہنچ رہا ہے ۔میونسپل کارپوریشن افسر ایکشن کی بجائے وارننگ سے کام چلارہے ہیں مسلسل تیسری وارننگ دے دی گئی ۔مانانوالہ ڈی ٹائپ کالونی غلام آباد اور مدینہ ٹائون سمیت شہر کے متعدد علاقوں میں گائے بھینسوں کے باڑے موجود ہیں شہری رہائشی علاقوں میں مویشیوں کی موجودگی سے گندگی اور تعفن پھیلنے سے اہل علاقہ شدید پریشانی کا شکار ہیں۔
شہری حدود میں جانوروں کے باڑوں سے روزانہ کئی ٹن گوبر نکلتا ہے جو سیوریج لائنوں میں شامل ہوجاتا ہے جس سے سیوریج لائنیں بند ہوجاتی ہیں اور علاقے میں سیوریج کے پانی سے گلیاں بھر جاتی ہیں جانوروں کا انخلا نہ ہونے سے شہری علاقوں کی خوبصورتی بھی گہنا جاتی ہے سردی شروع ہوتے ہی مویشیوں کے گوبر پر مچھروں کی بہتات ہوجاتی ہے متعلقہ ادارے اس اہم مسئلے کی جانب توجہ دینے کو ہی تیار نہیں۔شہریوں کا کہنا ہے کہ متعدد بار ڈپٹی کمشنر اور سی ای او میونسپل کارپوریشن کو درخواستیں دے چکے ہیں مگر کوئی شنوائی نہیں ہوتی،کارپوریشن کی ذمہ داری ہے کہ وہ شہری علاقوں سے جانوروں کا انخلا کروائے لیکن افسر ایکشن کی بجائے صرف وارننگ کے اعلانات سے ہی کام چلا رہے ہیں۔