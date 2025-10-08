صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

وارڈنز کا نارواسلوک ،لڑائی جھگڑے معمول بن گئے

  • فیصل آباد
وارڈنز کا نارواسلوک ،لڑائی جھگڑے معمول بن گئے

جھنگ روڈ پررشید آباد کے بعد پینسرہ سیکٹر میں بھی جھگڑے ، نوٹس کامطالبہ

پینسرہ(نمائندہ دنیا)ٹریفک وارڈنز کا ناروا سلوک ،لڑائی جھگڑے معمول بن گئے ۔ شہری پریشان ہونے لگے ۔ ٹریفک سیکٹر جھنگ روڈ شید آباد کے بعد پینسرہ سیکٹر میں بھی حالات بگڑنے لگے چالان پر چالان کرنے پر شہریوں کا پارہ ہائی ہوگیا۔ وارڈنز مبینہ طور پر شہریوں پر تشدد کرنے لگے رشید،اشفاق، منظور،شفیق،ندیم ، گلزار و دیگر نے سی ٹی او سے نوٹس لینے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ چوبیس گھنٹے میں ایک چالان تو سمجھ میں آتا ہے چالان پر چالان کہاں کا قانون ہے کیا شہری روڈ سے گذرنا چھوڑ دیں یا گاڑیاں چلانا چھوڑ دیں ڈرائیور کی غلطی پر اس کا چالان کی حد تک تو بات سمجھ میں آتی ہے مگر وارڈن شہریوں پرتشدد کرتے ہوئے موبائل چھین لیتے ہیں آئے روز سوشل میڈیا پر ویڈیو زوائرل ہو رہی ہیں اسکے باوجود افسرخاموش تماشائی بنے ہوئے ۔ خدارا موجودہ صورتحال کا نوٹس لیا جائے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

آٹا مہنگا فروخت،سرکاری قیمتوں کا نفاذ چیلنج بن گیا

عالمی یوم بصارت پرپاکستان انکلوسو آئی ہیلتھ پراجیکٹ کا افتتاح

آر پی او کاپولیس ٹریننگ سکول،سیف سٹی کا دورہ ،پولیس دستے کی سلامی

میونسپل کارپوریشن کے ریٹائر اہلکاروں کے اعزاز میں الوداعی تقریب

بھاگٹانوالہ کی تعمیر و ترقی کے لیے چیمہ خاندان کی خدمات عیاں ہیں ،منیب سلطان چیمہ

پنجا ب حکو مت اپنی ناکامی چھپانے کیلئے محاذ آرائی کررہی ہے ،تسنیم ا حمد قریشی

آج کے کالمز

ایاز امیر
غریب دباؤ مہم زوروں پر
ایاز امیر
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
استاد کی عظمت اور سرکاری سکولوں کی حالت
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شاہد صدیقی
برطانوی سامراج اور سرحدی مزاحمت
شاہد صدیقی
کنور دلشاد
ٹرمپ کا امن منصوبہ اور پالیسی ابہام
کنور دلشاد
محمد حسن رضا
ترقی آن لائن، عوام آف لائن
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
ختمِ نبوت کانفرنس
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر