وارڈنز کا نارواسلوک ،لڑائی جھگڑے معمول بن گئے
جھنگ روڈ پررشید آباد کے بعد پینسرہ سیکٹر میں بھی جھگڑے ، نوٹس کامطالبہ
پینسرہ(نمائندہ دنیا)ٹریفک وارڈنز کا ناروا سلوک ،لڑائی جھگڑے معمول بن گئے ۔ شہری پریشان ہونے لگے ۔ ٹریفک سیکٹر جھنگ روڈ شید آباد کے بعد پینسرہ سیکٹر میں بھی حالات بگڑنے لگے چالان پر چالان کرنے پر شہریوں کا پارہ ہائی ہوگیا۔ وارڈنز مبینہ طور پر شہریوں پر تشدد کرنے لگے رشید،اشفاق، منظور،شفیق،ندیم ، گلزار و دیگر نے سی ٹی او سے نوٹس لینے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ چوبیس گھنٹے میں ایک چالان تو سمجھ میں آتا ہے چالان پر چالان کہاں کا قانون ہے کیا شہری روڈ سے گذرنا چھوڑ دیں یا گاڑیاں چلانا چھوڑ دیں ڈرائیور کی غلطی پر اس کا چالان کی حد تک تو بات سمجھ میں آتی ہے مگر وارڈن شہریوں پرتشدد کرتے ہوئے موبائل چھین لیتے ہیں آئے روز سوشل میڈیا پر ویڈیو زوائرل ہو رہی ہیں اسکے باوجود افسرخاموش تماشائی بنے ہوئے ۔ خدارا موجودہ صورتحال کا نوٹس لیا جائے ۔